На 2026 год приходится важная дата для Украины – сто лет со дня рождения выдающегося учёного, общественного деятеля и мечтателя, умевшего воплощать свои замыслы. Богдан Гаврилишин принадлежал к поколению, которое из-за войны покинуло свои дома и было вынуждено искать лучшую жизнь по всему миру. Пройдя через различные испытания, тяжёлый труд и карьерный взлёт – сначала в Канаде, затем в США и Швейцарии – будущий профессор и член Римского клуба показал: нет ничего невозможного для человека с характером, жаждой знаний и умением взаимодействовать с другими.

Научная работа, участие в становлении Всемирного экономического форума в Давосе, основание Международного института менеджмента в Киеве и ряд программ по развитию молодёжного лидерства – всё это дало плоды на многие десятилетия. Особенностью Гаврилишина было то, что Богдан Дмитриевич мыслил, как настоящий футуролог: он думал о будущем и сознательно его формировал. К важнейшим стратегическим замыслам относится его "Декларация Ответственности Человека", представленная общественности в 2014 году.

Наблюдая за ходом событий на международном уровне и фиксируя проблемные тенденции общественного развития, в качестве члена Наблюдательного совета Международной академии искусства и науки господин Гаврилишин выступал за необходимость структурных изменений и подчёркивал: успешное развитие предполагает ответственность на всех уровнях. Если в его известных "Дороговказах…" речь идёт об эффективности обществ и анализируются факторы позитивной динамики в экономике, социальной сфере и экологической безопасности, то в своей Декларации учёный представил философию с универсальными принципами – для людей, громад и международного сообщества.

Декларация начинается с этической основы: "Говори правду, будь честным, действуй согласно моральным и этическим принципам". Далее – внимание к физическим возможностям: "Поддерживай своё здоровье в наилучшем состоянии, чтобы не обременять общество расходами на лечение". И акцент на ценности интеллекта и саморазвития: "Учись, развивай свои таланты, способности, навыки на протяжении всей жизни, чтобы быть полезной частью общества".

Следующие двенадцать пунктов отражают "золотое правило" морали, ценность свободы и важность гармонии, уважения к ближнему и соблюдения прав других членов общества.

Сущностной составляющей Декларации является принцип республиканизма в его классическом понимании. Римское понятие "Res Publica" (с лат. "общее дело") означает взаимодействие, активную поддержку друг друга и умение вести диалог ради общего блага. Вместе с тем, слова "республика" и "ответственность" в английском языке имеют общий латинский корень. Не случайно Фонд семьи Богдана Гаврилишина, учредив премию ответственности "Responsibility Award", присуждает её проактивным командам в общественной сфере и предпринимательстве по критерию общественного вклада вклад той или иной организации.

Каждый пункт документа содержит свою мудрость, а в совокупности – это синергия гражданственности. Вот три положения, которые особенно резонируют сегодня:

"Решай как можно больше проблем и вопросов на индивидуальном, семейном и общественном уровнях, чтобы облегчить нагрузку и сократить расходы на управление" (пункт 8).

"Помогай обществу быть эффективным в предоставлении таких услуг, как начальное образование, здравоохранение и социальные услуги. Способствуй благополучию всех членов общества" (пункт 11).

"Будь законопослушным. Помогай своей стране поддерживать приоритет общего блага: полной политической свободы, адекватного уровня экономического благосостояния, социальной справедливости и здоровой окружающей среды" (пункт 13).

Хочу отметить, что тема защиты природы и ответственного отношения к окружающей среде была одним из направлений нашего сотрудничества с Богданом Дмитриевичем. В работе телеканала "ТОНИС" во времена его экологического вещания и в деятельности национального скаутского движения "Пласт" мы воплощали то, о чём он писал: человек и природа являются единым целым, а отношение к окружающей среде – составляющая патриотического воспитания. "Экономно и разумно используй все ресурсы, избегай загрязнения биосферы. Помогай сохранять биологическое и зоологическое разнообразие", "Оставь окружающую среду в лучшем состоянии, чем получил: с приумноженным культурным наследием и ценностями, чтобы дать возможность будущим поколениям быть более эффективными в политической, экономической, социальной и культурной сферах общества" – 12-й и 14-й пункты Декларации, формирующие к тому же планетарное мировозрение.

Важность Декларации Гаврилишина подтверждена на государственном уровне: с 2021 года день рождения общественного деятеля – 19 октября – отмечается как День ответственности, задающий ориентиры для молодёжи и направление для общества. Для системы образования эти 15 пунктов не менее важны, чем 17 целей устойчивого развития, принятых ООН в 2015 году, имеющих общую ценностную основу. Ежегодный Марафон ответственности от Фонда семьи Богдана Гаврилишина подтверждает: идеи живут, когда за ними стоят конкретные поступки. Фонд семьи Богдана Гаврилишина инициировал Марафон ответственности в поддержку саперов

В нынешних условиях испытаний особенно значим акцент на любви к детям, родителям, стране и добром отношении к миру, который нуждается в совершенствовании. Об этом Богдан Дмитриевич говорил неоднократно – и это звучало не как пожелание, а как императив, которому учёный сам следовал всю свою жизнь.

Отдельно стоит упомянуть системную работу Гаврилишина по внедрению лучших практик управления в Украине. По его инициативе украинские студенты и молодые лидеры систематически изучали опыт Австрии, Германии, Норвегии, Швейцарии и Швеции. Особое внимание уделялось механизмам прямой демократии и развитию местного самоуправления, в которых Швейцарская Конфедерация является безусловным лидером. Двадцать шесть кантонов, воплощающих на практике разнообразие, эффективно взаимодействуют между собой и динамично развиваются, что является хорошим примером государственного строительства. Именно эту модель он считал ориентиром для Украины: развитое местное самоуправление, прямая демократия, ответственность каждой громады за свою среду.

Задача поколения, которое будет поднимать Украину после войны, – не просто почтить память выдающегося человека, а сделать так, чтобы его принципы ежедневной практикой. Ответственность каждого – это и есть Res Publica. Столетний юбилей – это возможность для консолидации общества через реализацию положений "Декларации Ответственности Человека" и построения Украины на тех демократических принципах, которыми жил и которые отстаивал Богдан Гаврилишин, один из всемирно известных украинцев.