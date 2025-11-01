Лидеры Китая и Южной Кореи провели первые за 11 лет переговоры

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провели двухсторонние переговоры. Примечательно, что лидеры этих стран встретились впервые за 11 лет.

Видео дня

Целью встречи стала работа над восстановлением связей между двумя странами после многих лет сближения Сеула с США. Об этом сообщает Bloomberg.

Отношения Пекина и Сеула

Встреча Си и Ли состоялась 1 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее. Она последовала за отдельными переговорами лидеров двух стран с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых Вашингтон и Сеул заключили торгово-инвестиционное соглашение, которое позволит корейским компаниям ежегодно направлять в США миллиарды долларов.

В то же время экономические и торговые связи между Китаем и Южной Кореей ослабли, в результате чего Сеул всё больше оказывается в центре напряжённости между США и Китаем. Некоторые южнокорейские компании испытывают трудности на китайском рынке на фоне растущей конкуренции на местном рынке и сохраняющихся последствий десятилетнего спора по поводу американской системы противоракетной обороны.

Поездка Си Цзиньпина в Южную Корею стала первым визитом за 11 лет и первой встречей двух лидеров с момента вступления Ли в должность в июне. В то время как предшественник Ли Юн Сок Ёль отдавал приоритет укреплению оборонных и экономических связей с США и Японией для противодействия угрозам со стороны Северной Кореи, Ли стремился к более сбалансированному подходу, проявляя осторожность и не принимая чью-либо сторону на фоне усиливающегося соперничества США и Китая.

Нарушение баланса сил

Поддерживать баланс сил между странами Азии в контексте их сотрудничества с Соединенными Штатами стало сложнее. В частности, недавно Китай ввёл санкции против американских подразделений Hanwha Ocean в ответ на планы южнокорейской судостроительной компании инвестировать в американскую морскую отрасль. Накануне саммита Ли выразил сожаление по поводу санкций Пекина, но заявил, что конфронтация с Китаем невозможна для Южной Кореи.

Тем не менее, Ли заявил в субботу, что США остаются "самой важной" силой в решении северокорейской проблемы. В свою очередь американский президент Трамп заявил Ли, что Вашингтон будет работать над урегулированием конфликта.

События этой недели подчеркивают тесные связи Сеула с Вашингтоном, его единственным союзником в сфере обороны и крупным торговым партнером. Помимо инвестиционного соглашения с США, Ли также добился одобрения Трампа на строительство Южной Кореей атомных подводных лодок на американских верфях.

В экономическом плане динамика торговли Южной Кореи изменилась. Сейчас страна имеет растущий профицит в торговле с США, но некогда высокий профицит в торговле с Китаем сменился устойчивым дефицитом, поскольку китайские компании становятся более конкурентоспособными и продвигаются вверх по цепочке создания стоимости.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина стала одним из самых ожидаемых дипломатических моментов осени – и не только потому, что это был первый личный разговор двух лидеров с 2019 года. Впервые после возвращения в Белый дом Трамп продемонстрировал, что готов строить с Китаем не только торговую, но и политическую архитектуру нового "прагматичного сосуществования".

Как сообщал OBOZ.UA, хотя и в Пекине промолчали, президент США Трамп заявил, что обсуждал с главой Китая российско-украинскую войну. По его словам, Соединенные Штаты готовы работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании. Причем Трамп подчеркнул, что на этом этапе Россия и Украина заняты борьбой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!