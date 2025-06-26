Лидер Ирана Хаменеи неожиданно заявил о 'победе' над Израилем и США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сделал громкое заявление по итогам недавнего вооруженного противостояния Ирана с Израилем и США. В обращении он заявил о "победе" Ирана над обоими государствами.

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Об этом сообщает агентство IRNA. По словам Хаменеи, США "ничего не достигли" несмотря на прямое участие в конфликте, который длился 12 дней и сопровождался ударами по военным и ядерным объектам.

"Поздравляю наш дорогой Иран с победой над режимом США. Режим США вступил в войну напрямую, поскольку считал, что в противном случае сионистский режим будет полностью уничтожен. Он вступил в войну, пытаясь спасти этот режим, но ничего не достиг", – говорится в обращении.

Также он отметил, что Иран нанес "серьезный удар" по американским силам, в частности — по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, которую назвал одной из ключевых опорных точек США в регионе.

"Она (Исламская Республика, – ред.) атаковала и нанесла ущерб авиабазе Аль-Удейд, которая является одной из ключевых американских баз в регионе", – заявил Хаменеи.

В обращении лидер Ирана также заявил, что "сионистский режим почти развалился" под ударами со стороны Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана, среди которых завод по обогащению урана в Фордо.

Президент Дональд Трамп заявил о полном уничтожении иранской ядерной программы и пригрозил уничтожением других целей, если Тегеран не согласится на прекращение огня.

24 июня Трамп объявил о завершении войны между Израилем и Ираном, хотя обе стороны обменялись ударами после начала перемирия.

25 июня агентство Reuters, ссылаясь на отчет американской разведки, полученный от трех источников, сообщило, что ядерный потенциал Ирана не уничтожен – удары США якобы лишь отсрочили создание ядерной бомбы на несколько месяцев.

В Фордо якобы могло лишь завалить входы, часть центрифуг уцелели, а значительная часть обогащенного урана была вывезена перед авиаударами.

В разведке Израиля также заявили о меньшем ущербе Фордо, чем ожидалось. В то же время, по оценке Тель-Авива, сочетание военных действий США и Израиля отодвинуло иранскую ядерную программу на два года.

Трамп назвал информацию о якобы недостаточной результативности атак фейком и "попыткой унизить один из самых успешных военных ударов в истории".

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