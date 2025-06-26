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Лидер Ирана Хаменеи неожиданно заявил о "победе" над Израилем и США

Ольга Ганюкова
Новости. Мир
2 минуты
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Лидер Ирана Хаменеи неожиданно заявил о 'победе' над Израилем и США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сделал громкое заявление по итогам недавнего вооруженного противостояния Ирана с Израилем и США. В обращении он заявил о "победе" Ирана над обоими государствами.

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Об этом сообщает агентство IRNA. По словам Хаменеи, США "ничего не достигли" несмотря на прямое участие в конфликте, который длился 12 дней и сопровождался ударами по военным и ядерным объектам.

"Поздравляю наш дорогой Иран с победой над режимом США. Режим США вступил в войну напрямую, поскольку считал, что в противном случае сионистский режим будет полностью уничтожен. Он вступил в войну, пытаясь спасти этот режим, но ничего не достиг", – говорится в обращении.

Также он отметил, что Иран нанес "серьезный удар" по американским силам, в частности — по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, которую назвал одной из ключевых опорных точек США в регионе.

"Она (Исламская Республика, – ред.) атаковала и нанесла ущерб авиабазе Аль-Удейд, которая является одной из ключевых американских баз в регионе", – заявил Хаменеи.

В обращении лидер Ирана также заявил, что "сионистский режим почти развалился" под ударами со стороны Ирана.

Лидер Ирана Хаменеи неожиданно заявил о "победе" над Израилем и США

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана, среди которых завод по обогащению урана в Фордо.

Президент Дональд Трамп заявил о полном уничтожении иранской ядерной программы и пригрозил уничтожением других целей, если Тегеран не согласится на прекращение огня.

24 июня Трамп объявил о завершении войны между Израилем и Ираном, хотя обе стороны обменялись ударами после начала перемирия.

25 июня агентство Reuters, ссылаясь на отчет американской разведки, полученный от трех источников, сообщило, что ядерный потенциал Ирана не уничтожен – удары США якобы лишь отсрочили создание ядерной бомбы на несколько месяцев.

В Фордо якобы могло лишь завалить входы, часть центрифуг уцелели, а значительная часть обогащенного урана была вывезена перед авиаударами.

В разведке Израиля также заявили о меньшем ущербе Фордо, чем ожидалось. В то же время, по оценке Тель-Авива, сочетание военных действий США и Израиля отодвинуло иранскую ядерную программу на два года.

Трамп назвал информацию о якобы недостаточной результативности атак фейком и "попыткой унизить один из самых успешных военных ударов в истории".

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