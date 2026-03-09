Кушнер и Уиткофф посетят Израиль после ударов по нефтехранилищам Ирана: какие разногласия возникли

Вашингтон отправляет в Иерусалим переговорщиков президента США Дональда Трампа – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Они попытаются устранить "разногласия", возникшие между США и Израилем из-за ударов последнего по иранской нефтяной инфраструктуре.

В Белом доме недовольны тем, что израильские атаки оказались слишком масштабными. Подробности со ссылкой на израильский Channel 12 сообщает издание The Times of Israel.

Что известно

Высокопоставленный чиновник из американского сектора безопасности рассказал израильским журналистам, что во вторник,10 марта, в Израиль должны прибыть спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Они планируют провести переговоры с руководством страны.

Запланированный визит, как отмечается, будет происходить "на фоне разногласий между Израилем и США относительно израильских ударов по иранским нефтяным объектам": их израильские военные атаковали 8 марта – в тот же день, когда министр энергетики США Крис Райт заявил, что США не будут атаковать иранскую энергетическую инфраструктуру.

Вашингтон не устроила масштабность ударов Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана.

"Высокопоставленный чиновник американской службы безопасности сообщил Channel 12, что Израиль заранее уведомил Вашингтон о планах атаковать нефтяную инфраструктуру, но не указал, что удары будут настолько масштабными. "Мы не считаем, что это была хорошая идея", – говорит чиновник, добавляя, что американские военные ожидали преимущественно символического удара – и были удивлены масштабами операции", – говорится в публикации The Times of Israel.

Американские чиновники, в частности, обеспокоены тем, что атаки на инфраструктуру, которая также поставляет топливо гражданскому населению Ирана, могут иметь обратный эффект, укрепляя иранский режим и настраивая население страны против Израиля и США.

В израильской службе безопасности выдвигают контраргумент: удары по топливным складам частично имели целью послать Тегерану сигнал прекратить атаки на гражданские объекты в Израиле.

До сих пор обсуждение ударов по Ирану происходило преимущественно на военном уровне, без четкой политической коммуникации между правительствами.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Уиткофф заявил, что США просили РФ не передавать Ирану разведданные для ударов по американским войскам. И, несмотря на многочисленные сообщения о том, что Москва просьбу проигнорировала, он "очень надеется", что Кремль не оказывал ни разу такой помощи.

