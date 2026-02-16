Крупнейший аэропорт Нидерландов отменил сотни рейсов: в чем причина

Аэропорт Схипхол отменил 170 рейсов в воскресенье из-за ожидаемого снегопада и сильного ветра в Нидерландах. Из них 150 рейсов приходятся на авиакомпанию KLM, они должны были вылетать или прибывать с 17.00 до полуночи.

Видео дня

Об этом изданию NOS сообщила пресс-служба аэропорта, уточнив, что решение было принято из соображений безопасности полетов. В аэропорту объяснили, что взлетно-посадочные полосы и места стоянки самолетов сначала необходимо очистить от снега, а сами самолеты – обработать от льда. В заявлении отметили, что речь идет о сочетании снегопада и сильного ветра, которое затрудняет работу.

Погодные ограничения

В руководстве аэропорта объяснили, что авиакомпаниям предложили сократить определенный процент рейсов. Далее перевозчики сами определяют, какие именно направления отменять.

В KLM отметили, что стараются минимизировать неудобства для пассажиров. Компании чаще снимают из расписания рейсы в европейские города, куда есть несколько сообщений в день. Это позволяет проще перебронировать билеты. В то же время рейсы в крупные пересадочные хабы, в частности в Париж, пытаются сохранить.

Снег и гололедица

Синоптики предупредили, что днем с юго-запада на страну надвигается зона снегопада. По всей территории Нидерландов объявили желтый уровень опасности. Первый снег ожидается около 16.00 в провинции Зеландия, а вечером осадки охватят почти всю страну.

По прогнозам, может выпасть от 3 до 5 сантиметров снега, местами больше. Позже снег перейдет в мокрый снег и дождь. Дорожная служба предупредила водителей о возможном гололеде утром и призвала учитывать сложные условия на дорогах. В Зеландии желтый уровень действует до 23.00, во Фрисландии и Дренте – до 07.00, а в Гронингене – до 09.00.

Как писал OBOZ.UA:

– В Киеве в начале недели ожидается осложнение погодных условий. Жителей столицы предупреждают о сильном ветре, снеге и даже метели.

– Синоптик Наталья Диденко заявила, что в целом в Украине будет наблюдаться резкая смена погодных условий и температурные контрасты. В ряде областей она прогнозирует сильные осадки, метели, штормовой ветер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!