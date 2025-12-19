Кремль усиливает атаки против Европы: в ISW объяснили, что стоит за проникновением российских пограничников в Эстонию

Группа российских пограничников на днях пересекла границу с Эстонией. Россияне находились на эстонской земле недолго, мотив действий оккупантов власти Эстонии назвать не смогли.

Зато это сделали в Институте изучения войны (ISW). Аналитики убеждены, что это часть более широкой кампании Кремля по созданию информационных и психологических условий для подготовки к будущей войне между НАТО и Россией.

Инцидент с участием трех российских пограничников, которые на короткое время пересекли границу между РФ и Эстонией и зашли на эстонскую территорию, произошел 17 декабря.

Эстонские власти сообщили, что российские пограничники на судне на воздушной подушке добрались до каменного волнореза Васкнарва на реке Нарва, протекающей как на российской, так и на эстонской территории.

Приблизившись к волнорезу, россияне высадились с судна, прошли по пирсу небольшое расстояние, а затем вернулись на территорию РФ.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что пограничники РФ пересекли российско-эстонскую границу в районе, где российские суда должны запрашивать разрешение для прохождения на территорию Эстонии – и до сих пор россияне этой процедуры придерживались.

Причины и мотивы действий российских пограничников остаются для властей Эстонии загадкой.

Это уже не первый инцидент с участием россиян на границе Эстонии. Так, 10 октября эстонские пограничники сообщили о семерых вооруженных российских военнослужащих в форме в непосредственной близости к границе. Судя по форме, это были не пограничники РФ, а представители других военизированных структур государства-агрессора. Однако тогда россияне на территорию Эстонии не заходили.

В ISW убеждены: инцидент 17 декабря – не ошибка и не случайность.

"ISW продолжает оценивать, что Россия усиливает свои скрытые и открытые атаки против Европы, и Россия вступила в "Нулевую фазу" – фазу создания информационных и психологических условий для подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем. Событие 17 декабря стало первым случаем, который ISW наблюдает, когда российские военнослужащие в форме пересекают территорию НАТО с начала российских усилий "Нулевой фазы" в сентябре 2025 года", – считают аналитики.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по наблюдениям ISW, Путин дал "сигнал" о планах на войну против Украины.

Российский диктатор в очередной раз заявил о своей неизменной приверженности максималистским военным целям в войне против Украины. Он добавил, что РФ будет добиваться решения "коренных причин" войны.

По версии Путина, РФ якобы предпочла бы добиваться своего путем дипломатии, впрочем действия РФ, которая продолжает атаки на Украину, свидетельствуют об обратном.

