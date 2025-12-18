Путин дал 'сигнал' по планам на войну против Украины: в ISW объяснили, что стоит заявлениями

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявил о своей неизменной приверженности максималистским военным целям в войне против Украины. Главарь Кремля выдал, что РФ будет добиваться решения "коренных причин" войны.

При этом военный преступник сказал, что Россия предпочтет использовать дипломатические средства для достижения своих военных целей. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Россия продолжает агрессию

Во время выступления на расширенном заседании совета Министерства обороны РФ, диктатор заявил, что страна-агрессор "несомненно" достигнет своих военных целей. Член Комитета обороны Государственной Думы России Андрей Колесник 17 декабря также отметил, что цель России по-прежнему заключается в устранении "коренных причин" войны.

Военно-политическое руководство РФ повторило, что достижение целей в войне означает "демилитаризацию и денацификацию" Украины. Речь идет о желании россиян существенно ограничить украинскую армию до такой степени, что Украина не сможет защитить себя. Также оккупанты призывают к свержению украинской власти и установлению пророссийского марионеточного правительства.

Басни про "Новороссию" и "российскую" Одессу

Путин также подтвердил приверженность России достижению в конечном итоге своих более широких территориальных целей в Украине, заявив, что Россия "освободит свои исторические земли" военным путем, если Украина и Запад "откажутся от содержательных дискуссий".

Аналитики ISW заявили, что кремлевские чиновники, включая Путина, неоднократно называли территории Украины за пределами незаконно аннексированных четырех областей "исторической российской" территорией. В частности, кремлевские чиновники часто называли Одессу "российским" городом и обсуждали "Новороссию" – аморфный вымышленный регион на юге и востоке Украины, который, по утверждению Кремля, является "неотъемлемой частью" России.

Заявление Путина о захвате "исторических" территорий России в случае отказа Украины и Запада от переговоров, вероятно, направлено на то, чтобы переложить ответственность за дальнейшие попытки России достичь первоначальных военных целей Путина на Украину, а не на саму Россию. Также заявления Путина продолжают демонстрировать, что он не будет удовлетворен мирным соглашением, основанным на предложенном США плане из 28 пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор страны-агрессора России Владимир Путин рассматривает следующий год как год продолжения и развития масштабных боевых действий. Сигналы, которые сейчас поступают непосредственно из Москвы, свидетельствуют об отсутствии реального желания мира.

