Министр обороны Германии назвал ситуацию в НАТО 'кризисом 20-летнего брака'

Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что в НАТО наступила кризисная ситуация. По его словам, текущую ситуацию в Североатлантическом альянсе можно сравнить с "кризисом после 20 лет брака".

Писториус подчеркнул, что речь идет о доверии между союзниками. Об этом министр обороны Германии рассказал в интервью RND.

Глава немецкого оборонного ведомства признал, что не уверен, что в случае нападения на одного из членов Альянса Соединенные Штаты, согласно договору, придут на помощь.

В частности, Писториус заявил, что "те, кто прожил столько лет в браке, сталкиваются с кризисом доверия и отчуждением". При этом министр считает, что вариантов выхода из этой ситуации два – бежать или бороться за отношения.

"Позвольте мне привести несколько необычное сравнение. Люди, прожившие в браке 20 лет, в какой-то момент могут пережить кризис. Кризис доверия, кризис отчуждения. Или же меняются приоритеты в собственном взгляде на жизнь. Тогда, упрощенно говоря, возникают два глубоко человеческих, инстинктивных импульса: бегство или борьба", – рассказал Писториус.

В то же время министр обороны Германии считает, что единство среди союзников НАТО никуда не делось, и выразил уверенность, что США не намерены покидать Альянс. Также Писториус заявил, что российский диктатор Путин – единственный, кто выигрывает от этой дискуссии.

Напомним, Писториус констатировал, что на сегодняшний день нет никаких признаков того, что страна-агрессор Россия действительно стремится к прекращению войны против Украины. Параллельно с заявлениями о готовности к миру и дипломатии, путинская армия продолжает атаки против гражданского населения Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в НАТО может быть затруднено из-за международных политических позиций, в частности США. Однако большинство европейских государств поддерживают интеграцию страны.

