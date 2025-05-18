Корабль ВМС Мексики протаранил Бруклинский мост в Нью-Йорке: пострадали десятки людей. Фото и видео

Вечером, 17 мая, корабль Военно-морских сил Мексики "Куаутемок" протаранил Бруклинский мост в Нью-Йорке. В результате инцидента два человека погибли, пострадали около 20 человек.

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Об этом сообщают New York Post и Bloomberg. Известно, что учебный корабль находился в Нью-Йорке в рамках своего ежегодного кругосветного турне и должен был посетить 22 порта в 15 странах.

Экипаж судна, насчитывающий 277 человек, преимущественно курсантов, вероятно, потерял мощность во время выхода из Нью-Йорка в направлении Исландии. По словам мэра Эрика Адамса и согласно видеозаписям аварии, течение отнесло его на дорожное покрытие моста.

Как отметил Адамс, в результате столкновения, 19 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. В пожарной службе сообщили о 17 раненых, четверо из которых в критическом состоянии.

На видео с места происшествия видно, как высокая мачта врезалась в настил моста и обвалилась вниз. После этого, за ней упали и другие мачты. Напуганные зрители, стоявшие в Бруклинском парке под мостом, бросились бежать с места происшествия, когда судно двигалось в сторону зеленой зоны.

"Лодка подплывала под мост, а на крыше лодки были моряки, паруса ударились о мост, а потом люди начали падать с парусов", – рассказал один из свидетелей ужасной аварии.

Движение транспорта на Бруклинском мосту в обоих направлениях было временно приостановлено, после чего его снова открыли. По словам комиссара Иданиса Родригеса, Департамент транспорта не обнаружил значительных повреждений моста.

Напомним, в конце марта, у берегов города Бусан в Южной Корее, загорелось российское рефрижераторное судно Crystal Asia. В результате инцидента пострадали шестеро моряков. Россияне заявили, что ЧП произошло из-за неисправности двигателя.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 марта в Северном море у побережья Великобритании столкнулись нефтяной танкер Stena Immaculate, который шел под флагом США, и грузовое судно Solong под флагом Португалии. В результате столкновения на обоих судах вспыхнули пожары.

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