В Северном море столкнулись грузовое судно и нефтяной танкер. Видео

В понедельник, 10 марта, в Северном море у побережья Великобритании столкнулись шедший под флагом США нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong под флагом Португалии. В результате столкновения на обоих судах вспыхнули пожары.

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Об этом сообщают The Guardian и Telegraph. Издание отмечает, что сейчас проводится спасательная операция.

На кадрах с места инцидента видны пламя и большие клубы дыма, выходящие из нефтяного танкера.

Согласно сообщениям, столкновение произошло у побережья Восточного Йоркшира к востоку от города Галл в 9:48 утра по местному времени.

По предварительным данным, танкер Stena Immaculate отправился из греческого порта Agioi Theodoroi и стоял на якоре, когда в него врезался контейнеровоз Solong, следовавший из шотландского порта Грейнджмут в Роттердам в Нидерландах.

Британская власть начала спасательную операцию. К месту происшествия, которое находится в примерно 10 морских милях от Галла, отправили спасательный вертолет и патрульный самолет Береговой охраны, спасательные шлюпки и пожарные корабли.

Издание, ссылаясь на организацию Royal National Lifeboat Institution, спасающую людей на воде, отметили, что несколько человек покинули горящие корабли.

В месте столкновения продолжается поисково-спасательная операция. Согласно сообщениям, на берег вывезли 32 пострадавших, но некоторых членов экипажа грузового судна еще не найдены, поскольку оно продолжает гореть.

По словам экспертов, если Stena Immaculate был полностью загружен авиационным керосином Jet-A1, на его борту могло находиться более 58 млн л горючего.

Как сообщал OBOZ.UA, в Италии произошел взрыв на танкере, который в обход санкций возил нефть из России в ЕС. Инцидент произошел в тот момент, когда судно находилось на якоре в зоне буев Сарпом в нескольких километрах от побережья.

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