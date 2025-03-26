У берегов Южной Кореи загорелось российское судно, среди экипажа есть потерпевшие: появились подробности

У берегов города Пусан (Южная Корея) произошли взрыв и пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia. Пострадали шесть моряков.

Видео дня

Роспропаганда сообщила 26 марта, что возгорание случилось в среду в 07:14 (по местному времени). "Генконсульство РФ в Южной Корее контактирует с местными властями", – сказано в сообщении дипломатов.

Crystal Asia находилось в восьми километрах от порта "Камчхон" в Пусане; разлива топлива не произошло. Судовладельцем является "Транс Винд Флот".

Известно, что экипаж судна – это 23 человека, из них 22 граждане РФ. Потерпевшие были доставлены в местную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Травмы в основном люди получили из-за того, что их посекло стеклами, взрывной волной", – сказал представитель судовладельца. Он указал, что двух раненых прооперировали.

По данным Yonhap, первым обнаружил пожар на судне патрульный катер, принадлежащий Пусанскому морскому полицейскому управлению.

Россияне предварительно заявили, что ЧП произошло из-за неисправностьи двигателя.

Crystal Asia построено в 1993 году; оно имеет длину 135 и ширину 20 метров. Ранее судно ходило под флагами Либерии, Панамы и Германии и носило названия Santiago I и Prince of Sound.

Как ранее писал OBOZ.UA, 20 марта в сибирском городе Горно-Алтайск произошел пожар и масштабное отключение электроэнергии. Причиной был поджог электрической подстанции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!