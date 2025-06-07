Конфликт Трампа и Маска: в Axios выяснили, что стало первопричиной

Конфликт между миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом вспыхнул после того, как последний неожиданно отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана на должность главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Айзекман близок к Маску, поэтому бизнесмена это расстроило. Выяснилось, что за решением Трампа стоял топ-чиновник Белого дома Серджио Гор.

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Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники. Гор является одним из самых влиятельных советников Трампа в Белом доме и соучредителем издательства Winning Team Publishing вместе с Дональдом Трампом-младшим. Оно публикует книги нынешнего главы США и его союзников.

Также Гор известен тем, что проводит тесты на лояльность к Трампу среди новоназначенных чиновников. Именно он ввел такие проверки, призванные убедиться, что новые работники искренне поддерживают повестку дня президента и что они не отдают предпочтение демократам.

Республиканцы в Сенате обвинили Гора в том, что он помог подорвать избрание руководителя NASA, чтобы свести счеты с Маском. Миллиардер критически относился к руководству Гора в кадровом управлении Белого дома.

Сам Гор отказался от комментариев. Однако один высокопоставленный чиновник Белого дома связался с Axios от его имени, чтобы похвалить "гениальность, трудолюбие и преданность делу" Гора.

Отмечается, что среди всех кандидатов Трампа Айзекман отличался тем, что во время последнего избирательного цикла делал взносы в пользу демократов. Трамп сослался на это в субботу, когда снял его кандидатуру. Однако на самом деле президенту стало известно о пожертвованиях Айзекмана еще несколько месяцев назад, но он ничего об этом не сказал.

Тем временем Гор "раскручивал президента, просто постоянно упоминая о пожертвованиях", сообщил один из советников Трампа.

"Это безумие. Айзекман чрезвычайно квалифицированный. Он миллиардер. Он побывал в космосе. Он был демократом – именно тот тип избирателя, который нам нужен. А теперь посмотрите на это", – сказал советник Трампа, который участвовал в процессе назначения директора NASA.

По словам чиновников, теперь национальное космическое агентство не будет иметь руководителя, утвержденного Сенатом, по меньшей мере девять месяцев.

Напомним: о том, что Дональд Трамп вскоре объявит нового кандидата на должность руководителя NASA, в Белом доме объявили 1 июня. При этом там не объяснили, почему первоначальный номинант Джаред Айзекман больше не участвует в конкурсе.

Как сообщал OBOZ.UA, конфликт между Трампом и Маском резко обострился в четверг, 5 июня. Перед этим стороны обменивались выпадами уже несколько дней, но не напрямую.

А тогда Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Трамп выиграл президентские выборы в США. В следующем посте Маск добавил: "Такая неблагодарность". Трамп в ответ заявил, что помог миллиардеру, но сейчас очень разочарован им.

Впоследствии президент предложил американцам сэкономить деньги, отказавшись от контрактов с компаниями Маска, на что бизнесмен ответил приостановкой работы его космического корабля Dragon.

Также Маск заявил, что глава Белого дома якобы фигурирует в деле бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в изнасиловании, сутенерстве, склонении детей к проституции и "поставке" несовершеннолетних девушек мировой "элите". Кроме того, Маск поддержал идею импичмента Трампа.

Теперь, по данным СМИ, Трамп не хочет ничего слышать о примирении с Маском. "Я, пожалуй, не буду разговаривать с ним некоторое время, но желаю ему всего наилучшего", – сказал американский лидер.

Мы собрали всю хронологию отношений Трампа и Маска – от "любви" до публичных ссор, раскрыв ключевые моменты поддержки, споров и последствий для бизнеса и политики США.

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