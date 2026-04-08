Конец режима прекращения огня? Сразу четыре арабских страны сообщили об обстреле Ираном

Страны Персидского залива сообщили о ракетных атаках и атаках беспилотников на свою территорию уже через несколько часов после того, как Иран и Соединенные Штаты объявили о двухнедельном прекращении огня. В частности, обстрелы с воздуха подверглись Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн и Саудовская Аравия.

Об этом сообщили оборонные ведомства указанных стран. Одновременно Пакистан, выступающий посредником в переговорах США и Ирана, подтвердил эти заявления, и призвал "стороны к сдержанности".

Объединенные Арабские Эмираты

В ОАЭ уже в самом начале 8 апреля заявили, что системы противовоздушной обороны страны "активно отражают" ракеты и беспилотники, летящие из Ирана. Позже министерство обороны ОАЭ сообщило, что звуки взрывов, слышимые в разных районах страны, были вызваны работой систем ПВО, которые "сейчас имеют дело с ракетами и беспилотниками из Ирана".

Из-за воздушной атаки были приостановлены работы на газовом комплексе Habshan в Абу-Даби, где "вспыхнул пожар из-за падения обломков", отметил вещатель страны.

Известно, что из-за воздушной атаки иранцев в ОАЭ 8 апреля пострадали двое граждан Эмиратов и один гражданин Индии.

Кувейт

Власти Кувейта также заявили о работе 8 апреля "всех средств противовоздушной обороны, перехватывающих волну иранских беспилотников, запущенных с 8:00 утра".

Министерство обороны Кувейта в сообщении об "интенсивной вражеской атаке Ирана" уточнили, что всего на страну было направлено 28 беспилотников, "большое количество которых было перехвачено".

Правоохранители страны в свою очередь отметили, некоторые из БПЛА Ирана были "направлены на жизненно важные нефтяные установки и электростанции на юге страны", из-за чего были нанесены "значительные материальные повреждения нескольких жизненно важных объектов Кувейтской нефтяной корпорации и министерства энергетики".

Бахрейн

Министерство внутренних дел Бахрейна также сообщило об иранских атаках утром 8 апреля, в результате которых два человека получили ранения. На страну, кроме БПЛА, иранцы направили несколько крылатых ракет.

"Двое граждан страны получили легкие травмы, а несколько домов были повреждены в районе Ситры в результате осколков, упавших во время перехвата иранского беспилотника", – говорится в заявлении министерства.

Военные Катара уточнили, что страна была атакована "группой из семи баллистических ракет и нескольких беспилотников, запущенных из Ирана".

Что говорят стороны

Что показательно – иранское государственное телевидение подтвердило ракетные и беспилотные атаки стран Персидского залива, добавив, что они были осуществлены в ответ на бомбардировку иранских нефтяных объектов.

В то же время в Пакистане, где должны состояться переговоры, призвали стороны к сдержанности.

"В нескольких местах зоны конфликта сообщалось о нарушении режима прекращения огня, что подрывает дух мирного процесса. Я искренне и горячо призываю все стороны проявить сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в течение двух недель, как было договорено, чтобы дипломатия могла сыграть ведущую роль в мирном урегулировании конфликта", – заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели. Однако для этого Тегеран должен пойти на полное, безотлагательное и безопасное открытие Ормузского пролива.

В свою очередь премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что пригласил делегатов из Ирана и США для встречи в Исламабаде в пятницу для проведения первых официальных мирных переговоров. По его словам, участие подтвердил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

