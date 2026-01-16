'Кому они будут присягать на верность?' Британский генерал рассказал о трудностях создания армии ЕС

Создание общей европейской армии теоретически возможно. Но не в краткосрочной перспективе – сначала для этого Европе необходимо решить ряд фундаментальных вопросов, что может занять годы.

Об этом "Укринформу" рассказал бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе, сэр Руперт Смит. Однако генерал предположил, что Европа может попытаться создать контингент из национальных армий и разработать определенную командную схему.

Регулярная армия ЕС

"Является ли европейская регулярная армия правильным ответом? В краткосрочной перспективе я очень в этом сомневаюсь. И причины моих сомнений заключаются в практических аспектах формирования наднациональной армии. Это не какая-то частная военная компания, это армия Европейского Союза", – отметил британский генерал.

Среди вопросов, стоящих на пути создания общей армии ЕС, сэр Руперт Смит подчеркнул основные: кто должен платить военным, и под чьей юрисдикцией будет существовать такая вооруженная сила.

"Мы связаны законами нашего государства, и наше государство нам платит. Но будет ли платить им ЕС? Кому они будут присягать на верность - Брюсселю или Страсбургу? А какой суд будет рассматривать в случае чего их действия? Юридический аспект имеет решающее значение, поскольку должен быть конкретный орган, который будет позволять солдату британской армии убить солдата другой армии или даже просто носить оружие на улице", – считает генерал.

История вопроса

Общие общие Вооруженные силы Европы – пока гипотетическая концепция армии Евросоюза, которая должна заменить Общую политику безопасности и обороны. Нынешняя система не предусматривает существование такой армии, а вопрос обороны остается компетенцией государств-членов союза.

Напомним: по словам президента ЕК Урсулы Фон Дер Ляйен, новую Стратегию европейской безопасности и обороны уже готовят. Документ должен появиться в течение первого полугодия текущего года, причем к разработке Стратегии будут привлекать Украину.

Идея создания совместной европейской армии впервые обсуждалась еще в 1950-х годах – для усиления обороны перед угрозой со стороны СССР. В 1952 году даже был подписан договор о создании Европейского оборонного сообщества, но его так и не ратифицировали законодатели стран Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в феврале 2025 года, во время выступления на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию армии Европы для противодействия России – ввиду возможного ослабления поддержки со стороны США.

Причем призыв украинского лидера прозвучал одновременно с довольно противоречивым заявлением вице-президента США Джея Ди Вэнса о необходимости Европы "значительно усилить" собственную оборону и не расценивать Россию как врага.

