Слабый Путин, армия ЕС и гарантии, которые остановят третью мировую: главное из выступления Зеленского на второй день Мюнхенской конференции

В субботу, 15 февраля, в Германии стартовал второй день 61-й Мюнхенской конференции безопасности, на которой обсуждаются темы глобальных проблем безопасности. В мероприятии принимают участие многие лидеры стран и правительств. Следует отметить, что одной из важных дискуссий стала война в Украине.

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Во время выступлений и общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский затронул немало ключевых тем гарантий безопасности, удара по ЧАЭС, отношений с США и мира в Украине. OBOZ.UA собрал главные заявления украинского лидера, прозвучавшие 15 февраля на Мюнхенской конференции 2025 года.

Удар по ЧАЭС

Российский дрон, попавший в укрытие разрушенного энергоблока Чернобыльской атомной станции, нес в себе 50 кг взрывчатки.

"Это был модифицированный "Шахед" – российский беспилотник, технологию которого Иран передал России. Его боеголовка несла не менее 50 килограммов взрывчатки. И мы рассматриваем это как глубоко символический шаг России, Путина", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что совсем недавно в Украине обсуждалась решающая роль ядерной энергетики в поддержке жизнедеятельности страны.

"И Россия отреагировала – отправив беспилотник, чтобы ударить по чернобыльскому саркофагу, в котором хранится радиоактивная пыль и обломки. И это не просто безумие. Это позиция России. Страна, совершающая такие атаки, не хочет мира", – подчеркнул Зеленский.

Европейская армия

"В этом году Москва планирует создать 15 новых дивизий, прибавив к 150 000 солдатам. Это больше, чем национальные армии большинства европейских стран. Россия продолжает открывать новые призывные пункты еженедельно. И Путин может себе это позволить – цены на нефть все еще достаточно высоки, чтобы он мог игнорировать мир", – сказал украинский лидер.

По его словам, есть четкая информация, что этим летом Россия планирует отправить войска в Беларусь под предлогом "учений". Именно так россияне разворачивали войска перед полномасштабным вторжением в Украину три года назад.

"Назначены ли эти российские силы в Беларуси для нападения на Украину? Может быть. А может, нет. А может – предназначены для вас. Позвольте мне напомнить: Беларусь граничит с тремя странами НАТО. Она практически стала плацдармом для российских военных операций. По словам как Путина, так и Лукашенко, в Беларуси сейчас находится запрещенное вооружение – ракеты средней дальности и даже ядерное оружие",– говорится в заявлении президента.

Гарант сомневается в быстрой реакции союзников, если Россия начнет операцию под чужим флагом или просто без опознавательных знаков из Беларуси – как это было с Крымом в 2014 году.

"Я действительно верю, что это время настало. Вооруженные силы Европы должны быть созданы. Это не сложнее, чем твердо стоять против российских нападений – как мы уже сделали. Без украинской армии европейских армий будет недостаточно, чтобы остановить Россию. Это реальность настоящего. Только наша армия в Европе имеет настоящий, современный боевой опыт", – отметил украинский лидер.

Изготовление оружия

В свою очередь Зеленский убежден, что одной украинской армии недостаточно. Вместе с тем, Европе нужно объединиться, чтобы в будущем она могла себя защитить.

"Все, что нужно для защиты жизни в современной войне, должно производиться в Европе – полностью. Европа имеет все необходимое. Европа просто должна объединиться и начать действовать так, чтобы никто не мог сказать Европе "нет", командовать ею или относиться к ней, как к слабаку. Речь идет не только о накоплении оружия. Речь идет о рабочих местах. Технологическое лидерство. И экономической силе Европы", – подчеркнул гарант.

Мир для Украины и Европы

По словам Зеленского, Украина никогда не согласится на соглашения, заключенные за ее спиной без ее участия. И это же правило должно применяться ко всей Европе.

"Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений по Европе без Европы. Европа должна иметь место за столом, когда принимаются решения о Европе. Все остальное – ноль. Если мы останемся вне переговоров о нашем собственном будущем, то мы все проигрываем. Нам нужен настоящий успех. Нам нужен настоящий мир", – сказал президент.

Сотрудничество США и ЕС

"Нужна ли Европа Америке? Как рынок сбыта – да. Но как союзник? Я не знаю. Для того чтобы ответ был "да", Европе нужен единый голос, а не десяток разных голосов. Кое-кто в Европе может быть разочарован Брюсселем. Но давайте будем откровенны – если не Брюссель, то Москва. Это ваше решение. Это геополитика. Это история. Москва разорвет Европу на части, если мы, европейцы, не будем доверять друг другу", – отметил Зеленский.

Он добавил, что во время недавнего общения с Трампом глава США "ни разу не упомянул, что Америке нужна Европа за этим столом".

"Старые времена прошли, когда Америка поддерживала Европу просто потому, что всегда поддерживала. Но президент Трамп как-то сказал: Важна не та семья, в которой ты родился, а та, которую ты строишь. Мы должны построить как можно более тесные отношения с Америкой, и – да, новые отношения – но как европейцы, а не просто как отдельные нации", – говорится в заявлении Зеленского.

Гарантии безопасности и вступление в НАТО

"Я не верю в гарантии безопасности без Америки – да, они будут слабыми. Но Америка не даст гарантий, если не будет сильных гарантий самой Европы. Я также не буду снимать вопросы членства Украины в НАТО с повестки дня", – подчеркнул украинский лидер.

Он предполагает, что самым влиятельным членом НАТО является Путин, поскольку только его прихоти способны блокировать решения НАТО.

"И это при том, что именно украинская армия остановила Россию – не страна НАТО, не войска НАТО, а только наш народ и наша армия. На стороне Украины в этой войне не воюют иностранные армии. Но Путин потерял в этой войне почти 250 000 солдат. Более 610 000 были ранены. Ядром любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. Или – если не это – то условия, которые позволят нам построить другое НАТО прямо здесь, в Украине", – подчеркнул Зеленский.

В какой-то момент будет предел между войной и миром. Где эта граница будет проведена и насколько она будет крепкой – "зависит от нас".

"Мое предложение: восточная граница Украины, восточная граница Беларуси, восточные границы стран Балтии, восточная граница Финляндии. Это самая сильная линия безопасности для всех нас в Европе, потому что это линия международного права", – говорится в заявлении президента.

Путин слаб и ему нужна война

"Какие гарантии безопасности может предложить Путин? До войны многие сомневались, смогут ли украинские институции выдержать давление России и Путина. Но, в конце концов, именно Путин столкнулся с вооруженным восстанием изнутри. Именно ему пришлось защищать собственную столицу от собственных военачальников. Уже одно это свидетельствует о российских солдатах? Где им воевать, если не в Украине?" – еще одно заявление Зеленского на Мюнхенской конференции.

Он добавил, что Украина не может просто согласиться на прекращение огня без реальных гарантий безопасности, давления на РФ, без системы сдерживания России.

"Путин не может предложить реальные гарантии безопасности. Не только потому, что он лжец, но и потому, что Россия, в ее нынешнем состоянии, нуждается в войне, чтобы удерживать власть. И мир должен быть защищен от этого", – сказал украинский лидер.

Пять предохранителей третьей мировой войны

"Итак, во-первых – Вооруженные силы Европы как обновление НАТО. Во-вторых – общая европейская внешняя политика. В-третьих – уровень европейского сотрудничества, к которому Вашингтон должен относиться серьезно. Четвертое – международное право", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, пятым пунктом является продолжение давления на Россию, потому что именно он является гарантией мира, а не слова Путина, не просто какие-то бумаги.

"Путин лжет. Он предсказуем. И он слаб. Мы должны это использовать – сейчас, а не потом. И мы должны действовать как Европа, а не как кучка отдельных людей", – резюмировал президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в одном из интервью Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессорка должна вернуться к границам 2022 года. Также Украина должна участвовать во всех переговорах по окончании войны. Президент подчеркнул, что надеется на поддержку американского главы Дональда Трампа.

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