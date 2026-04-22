Компания Lufthansa отменила 20 тыс. рейсов для экономии топлива на фоне резкого роста цен – FT

Немецкая авиакомпания Lufthansa начала принимать меры для экономии авиационного топлива на фоне удвоения цен на него в результате войны в Иране. Перевозчик сократил около 20 000 рейсов на период с мая по октябрь этого года.

Это стало одним из крупнейших сокращений среди авиакомпаний мира. Подробности сообщает Financial Times.

На фоне удвоения цен на авиационное топливо в результате войны США и Израиля против Ирана, в Lufthansa решили отменить около 20 тысяч рейсов, которые должны были состояться в период с мая по октябрь. Так в компании пытаются сэкономить авиационное топливо, запасы которого в Европе истощаются.

Так, немецкий перевозчик отменил около 120 ежедневных рейсов с понедельника и заявил, что откажется от нерентабельных маршрутов из Мюнхена и Франкфурта до середины октября.

"В общем, до октября из расписания будет изъято 20 000 короткомагистральных рейсов, что эквивалентно примерно 40 000 метрических тонн авиационного топлива, цена на которое удвоилась с начала конфликта в Иране", – заявили в Lufthansa во вторник.

Точный план работы на летний сезон планируют обнародовать "в конце апреля или в начале мая". Он будет включать "оптимизацию предложения короткомагистральных рейсов на весь летний сезон, тем самым обеспечивая стабильность расписания на период действия плана полетов".

Сокращения были подтверждены на встрече министров транспорта стран-членов ЕС во вторник. Чиновники собрались, чтобы обсудить планы по предотвращению дефицита авиационного топлива в регионе после того, как Международное энергетическое агентство предупредило, что в Европе его осталось менее чем на шесть недель.

Сейчас ЕС изучает возможность получения альтернативного американского топлива, которое обычно не используется в Европе. Это может позволить авиакомпаниям принимать большие объемы топлива за пределами региона, заявил комиссар ЕС по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас.

Он также добавил, что ЕС может отменить некоторые требования к авиакомпаниям по использованию слотов для взлета в аэропортах, которые предназначены для предотвращения неиспользования авиакомпаниями доступных мощностей.

Европейская комиссия в среду должна объявить о планах по лучшему мониторингу запасов авиационного топлива и потенциального распределения их между государствами-членами.

"Если этот кризис продолжится, мы готовы вмешаться и сделать условия более гибкими для авиакомпаний", – отметил Цицикостас.

Кризис на Ближнем Востоке затронул гражданскую авиацию во всем мире

Financial Times добавляет, что авиакомпании по всему миру сокращают количество рейсов или повышают тарифы, чтобы бороться с резким ростом цен на авиационное топливо, произошедшее после закрытия Ормузского пролива.

В этом месяце авиакомпания Delta Air Lines объявила, что попытается возместить 1 млрд долларов расходов, сократив убыточные маршруты, что составляет около 3,5% от общей сети. Как и другие американские перевозчики, Delta не имеет защиты от роста цен на топливо и больше подверглась влиянию мирового роста цен, чем ее европейские коллеги, отмечают в Financial Times.

Азиатские перевозчики, включая гонконгскую Cathay Pacific, малазийскую Air Asia X и Air New Zealand, сократили маршруты, чтобы сэкономить топливо, тогда как десятки авиакомпаний по всему миру ввели топливные надбавки или повысили цены на билеты, чтобы попытаться компенсировать рост счетов.

Даже европейские перевозчики, которые хеджировали стоимость авиационного топлива, пострадали. EasyJet на прошлой неделе предупредила о больших, чем ожидалось, потерях в зимние месяцы из-за стоимости топлива, тогда как Virgin Atlantic заявила, что ей будет трудно вернуться к прибыли в этом году, несмотря на повышение цен.

