Украина и США скоро встретятся в Лондоне для мирных переговоров: первые детали

Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине состоится в Лондоне на следующей неделе. Там должны собраться представители нашей страны, европейских государств-партнеров, а также США.

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Об этом стало известно 17 апреля после встреч, проведенных украинской делегацией в Париже. Новые переговоры анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон, а также министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

Макрон написал в X (Twitter), что он до и после многоформатных встреч в столице Франции разговаривал с Владимиром Зеленским, чтобы "обеспечить координацию". Мероприятия, организованные 17 апреля, Макрон назвал "дипломатической мобилизацией".

"Мы все четко объединены в своем стремлении к миру. С самого начала мы поддержали предложение Дональда Трампа по поводу скорейшего прекращения войны в Украине. Это демонстрирует сильную европейскую приверженность и желание тесно сотрудничать с Соединенными Штатами", – подчеркнул он.

Министр Жан-Ноэль Барро обратил внимание, что эти диалоги и следующий раунд говорят о том, что Европа получила место за столом переговоров.

"Долгое время существовали опасения, что европейцы не будут участвовать в переговорах – но сегодня именно в Париже европейцы, американцы и украинцы впервые собрались вместе", – заявил глава МИД Франции.

"Эти очень открытые, очень искренние обсуждения способствовали продвижению в раздумьях европейцев, украинцев и американцев, которые договорились встретиться снова на следующей неделе в Лондоне, чтобы продолжить диалог на этой основе – с тем, чтобы мы могли надеяться уже вскоре достичь прекращения огня, на которое украинцы уже согласились и на которое мы надеемся, что Россия также согласится", – процитировало Барро издание "Радио Свобода".

Министр заявил о дипломатическом успехе, поскольку Украина, Европа и США собрались вместе впервые для обсуждения шагов к миру.

Также он сказал, что против РФ, которая "превратилась в империалистическое государство", будут введены новые санкции.

Барро поддержал дальнейшую военную помощь для ВСУ. "Для того чтобы мир был длительным, украинскую армию необходимо усиливать путем обучения, технической поддержки и производства вооружения", – сказал главный дипломат Франции.

В Офисе президента Украины рассказали, что стороны согласились: полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом устойчивого мира в Украине. Состоялся обмен мнениями относительно практической реализации этого.

Отметим, что во французскую столицу приезжали министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель ОП Андрей Ермак.

Там прошли двусторонние переговоры делегации Украины с делегацией США в составе государственного секретаря Марко Рубио и спецпредставителей американского президента Стивена Уиткоффа и Кита Келлога.

Украинская сторона еще раз подчеркнула, что наша страна стремится завершить войну как можно быстрее. Поэтому необходимо установить режим именно полного прекращения огня, на который Киев согласился еще 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия).

В ОП разговор с американской стороной назвали конструктивной и положительной дискуссией.

Позже обе делегации встретились в многостороннем формате с представителями стран-участниц "коалиции желающих": дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, советником по вопросам нацбезопасности премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом и советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Йенсом Плетнером.

Ермак на своем канале в Telegram рассказал (далее цитируем):

"Отдельно отметили важность гуманитарного измерения – возвращение принудительно перемещенных в Россию украинских детей, освобождение военнопленных и гражданских заложников.

Такие меры по укреплению доверия являются важнейшими элементами для начала мирного процесса.

Мы также обсудили следующие шаги и договорились о дальнейших регулярных контактах в рамках продвижения мирных усилий".

Как ранее писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп 17 апреля заявил, что Штаты ожидают ответ России касательно мирного плана уже на этой неделе. И после этого будут приниматься соответствующие решения.

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