30 дней вместо 30 часов: МИД Украины напомнил Путину свой вариант перемирия

Страна-агрессор Россия объявила о "30-часовом прекращении огня" на Пасху. В ответ Министерство иностранных дел Украины заявило, что критерием готовности к миру есть конкретные действия, а не краткосрочные заявления.

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Такое заявление сделал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он напомнил, что еще 11 марта в Джидде Украина поддержала инициативу США о полном прекращении огня на 30 дней.

Россия это предложение отклонила и продолжает боевые действия уже 39-й день.

"Позиция Украины остается четкой и последовательной: еще в Джидде 11 марта мы безоговорочно согласились с предложением США о полном временном прекращении огня на 30 дней. Россия отказалась", – отметил министр.

За это время, по словам Сибиги, Москва выдвигала новые условия и усилила террор против Украины, гражданских людей и гражданской инфраструктуры по всей стране. Теперь Путин предлагает всего 30 часов прекращения огня. Украинская сторона не считает такие шаги серьезными и подчеркивает, что доверие к подобным заявлениям отсутствует.

"Сейчас (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин сделал заявления о якобы готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, мы имеем значительный опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями. Мы знаем, что его словам нельзя верить, и будем смотреть на действия, а не на слова", – подчеркнул глава МИД.

Предложение по 30-дневному перемирию остается в силе. МИД призывает международных партнеров сохранять бдительность и оценивать ситуацию по реальным действиям.

"Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь по всем направлениям. Мы также призываем всех наших партнеров и все международное сообщество оставаться бдительными. Только действия демонстрируют правду, а не слова: только через Россию эта война началась и продолжается", – резюмировал Сибига.

Между тем руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что по всем направлениям россияне продолжают вести огонь по-прежнему. Больше всего – на Востоке.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что объявляет перемирие на Пасху и якобы предписывает своим оккупантам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на "пасхальное перемирие", которое в субботу, 19 апреля, объявил российский диктатор Владимир Путин. Глава государства назвал эту инициативу очередной попыткой поиграть с жизнями людей. Он отметил, что после объявления главой Кремля "перемирие" на Пасху в Украине была объявлена воздушная тревога.

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