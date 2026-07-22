Колоссальная сумма: Хегесет рассказал, сколько США стоила война с Ираном

Боевые действия против Ирана, которые начались в конце февраля 2026 года, уже обошлись Соединенным Штатам в 37,5 миллиарда долларов. Речь идет об уже понесенных расходах, так и прогнозируемые расходы до 30 сентября текущего года.

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При этом в Пентагоне требуют срочного увеличения финансирования. Об этом в ходе слушаний в Конгрессе рассказал министр обороны США Пит Хегсет.

Колоссальная стоимость войны

Выступая впервые после возобновления военных действий между США и Ираном перед Комитетом Сената по ассигнованиям, глава американского оборонного ведомства рассказал, что с начала боевых действий против США уже потратили не менее 37,5 миллиарда долларов.

Также он подчеркнул, что в эту сумму входят как уже понесенные расходы на ведение войны, так и прогнозируемые расходы до 30 сентября. Однако Хегсет не объяснил, по какой методике Пентагон рассчитал указанную сумму.

Больше денег на войну

В то же время министр обороны США предупредил, что без срочного увеличения финансирования американским военным придется сократить масштабы боевой подготовки.

Хегсет заявил, что военная подготовка будет вынужденно сокращена, если законодатели не одобрят срочное увеличение финансирования. Он заявил, что просит у Конгресса выделить его ведомству 87 млрд долларов, из которых 67 млрд долларов предназначены для операций на Ближнем Востоке.

Что предшествовало

Заявление министра обороны США о понесенных расходах и просьба об увеличении финансирования прозвучала на фоне острой эскалации между США и Ираном. Месячное временное перемирие, подкрепленное Меморандумом о взаимопонимании, окончательно рухнуло в начале июля.

После заключения июньского соглашения Иран попытался установить собственный контроль над судоходством в Ормузском проливе и маршрутами коммерческих танкеров. После атак на торговые суда в начале июля американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня.

В ответ США восстановили морскую блокаду иранских портов и ключевых судоходных путей в Персидском и Оманском заливах. Центральное командование США возобновило массированные авиаудары по территории Ирана.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США не завершили конфликт с Ираном и не намерены сокращать своё военное присутствие. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Ливана Жозефом Ауном, комментируя ход боевых действий и перспективы их завершения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США нанесли новую волну ударов по Ирану после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Седьмую ночь подряд американские военные наносят удары по целям на территории этой страны: на этот раз были атакованы военная логистическая инфраструктура, подземные хранилища оружия и иранские морские силы.

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