'Смертельно опасно': Туск высказался о готовности Навроцкого отказать Украине во вступлении в НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал кандидата в президенты страны Кароля Навроцкого, который прошел во второй тур, за его высказывание о готовности отказаться от поддержки членства Украины в НАТО. По мнению главы польского правительства, Навроцкий таким образом подписывается под требованием страны-агрессора России.

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Об этом Туск написал на своем аккаунте в социальной сети Х в среду, 21 мая. По его словам, если Россия достигнет своих преступных намерений относительно захвата Украины, это будет смертельным для самой Польши.

Премьер Польши напомнил, что вопрос о том, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО, было и остается важнейшим требованием российского диктатора Владимира Путина.

"Первое и самое важное требование Путина к Украине и Западу – запретить Украине вступать в НАТО. Навроцкий только что охотно подписался под этим требованием. Следующим будет капитуляция и расчленение Украины. Он тоже подпишется. Это смертельно опасно для Польши", – написал Туск.

Отметим, что во время выступления в польском Сейме Туск раскритиковал партию "Право и справедливость" (PiS), от которой баллотирует Навроцкий, за то что, что политсила кардинально изменила свою позицию относительно поддержки Украины на пути к вступлению в НАТО.

По его словам, членство Украины в блоке является вопросом национальной безопасности Польши. Позиция Варшавы по этому вопросу не может диктоваться личными симпатиями или предвыборной гонкой.

Напомним, что на днях Кароль Навроцкий заявил, что готов отказаться от поддержки членства Украины в НАТО, чтобы заручиться поддержкой экс-кандидата в президенты от националистической "Конфедерации" Славомира Менцена.

Напомним, что 18 мая в Польше состоялся первый тур выборов президента. В первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому впереди – второй тур, в котором и будет определен следующий глава государства.

Бороться за победу 1 июня будут действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский (его в первом туре поддержали 31,36% избирателей) и Кароль Навроцкий, которого поддерживает PiS (с результатом после первого тура в 29,54% голосов).

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