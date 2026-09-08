КНДР спустила на воду второй эсминец за три месяца: может нести ядерное оружие

Северная Корея ввела в эксплуатацию свой второй эсминец менее чем за три месяца. Глава страны Ким Чен Ын, который лично наблюдал за спуском корабля на воду, настойчиво стремится усилить военно-морской потенциал КНДР с помощью ядерного оружия.

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Об этом пишет Bloomberg. Корейское центральное информационное агентство (KCNA) сообщило, что диктатор принял участие в церемонии ввода в строй эсминца Kang Kon класса Choe Hyon водоизмещением 5 000 тонн в восточном портовом городе Вонсан.

"Эсминец нового поколения призван нанести смертельный ответный удар врагам, поскольку он является частью государственной системы ядерного противодействия", – говорится в сообщении KCNA.

Это произошло после того, как в июне Северная Корея ввела в эксплуатацию Choe Hyon – свой первый эсминец одноименного класса. На этой церемонии Ким Чен Ын обнародовал пятилетний план по строительству двух эсминцев класса Choe Hyon ежегодно, а также крейсеров водоизмещением до 10 000 тонн.

Ким активизирует усилия по усилению огневой мощи северокорейского флота в Желтом море на западе и в водах вблизи Японии на востоке. В настоящее время военно-морские силы Северной Кореи состоят преимущественно из небольших судов для обороны побережья.

"Простого объявления о вводе в эксплуатацию этого корабля, который фактически является наступательным эсминцем, будет достаточно, чтобы донести наши взгляды и позицию до всего мира. Мы воспользуемся нашим законным правом на самооборону и ответим в случае необходимости", – заявил Ким.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея может иметь от 80 до 120 ядерных боеголовок, считают в Южной Корее. В то же время точное количество ядерного оружия Пхеньяна установить сложно, а южнокорейские военные не могут официально подтвердить эти оценки.

Это заявление Сеула существенно отличается от озвученной накануне президентом США Дональдом Трампом цифры в 57 боеголовок.

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