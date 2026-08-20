Сколько ядерных боеголовок у КНДР: Южная Корея озвучила цифры

Северная Корея может располагать от 80 до 120 ядерных боеголовок, считают в Южной Корее. В то же время точное количество ядерного оружия Пхеньяна установить сложно, а южнокорейские военные не могут официально подтвердить эти оценки.

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Новое заявление Сеула существенно отличается от озвученной накануне президентом США Дональдом Трампом цифры в 57 боеголовок. Об этом 20 августа заявил министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бак во время выступления перед парламентским комитетом, сообщает Reuters.

Сколько ядерных боеголовок может иметь КНДР

По словам министра, общепринятая оценка составляет примерно 80–120 ядерных боеголовок. В то же время он подчеркнул, что назвать точное количество ядерного оружия Северной Кореи практически невозможно.

Позже Ан уточнил, что приведенные цифры основаны на оценках частных исследовательских организаций. Южнокорейские военные официально не могут подтвердить эти данные.

Комментируя заявление Трампа о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын располагает 57 "очень мощными ядерными боеголовками", Ан отметил, что оценки расходятся.

Трамп озвучил эту цифру 19 августа в Белом доме, когда говорил о Ким Чен Ине и возможной встрече с северокорейским лидером в конце этого года.

Южная Корея не признает КНДР ядерной державой

Сеул традиционно избегает публичного обнародования подробных оценок ядерного арсенала Северной Кореи. Кроме того, Южная Корея официально не признает КНДР ядерной державой, придерживаясь политики денуклеаризации Корейского полуострова.

Ан Гю-бак подтвердил эту позицию, отвечая на вопросы парламентариев.

"Мы не можем официально это признать", – сказал министр.

В то же время он отказался комментировать, можно ли считать упоминание Трампом 57 боеголовок фактическим признанием Соединенными Штатами ядерного статуса Северной Кореи.

Сеул полагается на ядерный зонтик США

Ан также заявил, что Южная Корея продолжит полагаться на американский ядерный зонтик и придерживаться собственной безъядерной политики.

"Мы не можем разрабатывать ядерное оружие. И мы не должны мириться с развертыванием американского тактического ядерного оружия", – подчеркнул министр.

Его заявление прозвучало на фоне попыток Дональда Трампа возобновить диалог с Ким Чен Ыном. Американский президент ранее распорядился сократить совместные военные учения США и Южной Кореи, назвав их враждебными по отношению к Пхеньяну.

КНДР отреагировала на сокращение учений

В Северной Корее прохладно восприняли решение о сокращении военных учений. Ким Ё Чжон, влиятельная сестра Ким Чен Ына, заявила, что даже сокращенные учения остаются провокационными и агрессивными.

Она также отвергла предположение, что Пхеньян может воспринять этот шаг как значительный жест доброй воли со стороны Вашингтона.

В то же время Ким Ё Чжон заявила, что не знает о недавних контактах между Трампом и Ким Чен Ыном, хотя и назвала личные отношения между двумя лидерами "прекрасными".

Трамп 19 августа заявил, что ожидает встречи с Ким Чен Ыном в конце 2026 года. Потенциальная встреча может стать попыткой возобновить дипломатический диалог, который фактически приостановился после саммитов лидеров США и КНДР в 2018 и 2019 годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Северной Корее отреагировали на запланированные совместные военные учения Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи. В КНДР осудили такое мероприятие и пообещали воспользоваться своим правом на самооборону. Также Северная Корея осудила ядерную стратегию США, которая находится на стадии пересмотра.

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