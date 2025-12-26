КНДР сделала ставку на модернизацию оборонного сектора: разработка ракет продолжена – Reuters

Северная Корея объявила о продолжении разработки ракет в течение следующих пяти лет. Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул приоритетность оборонного сектора для укрепления потенциала сдерживания войны.

Такие планы были озвучены во время его визита на крупные предприятия по производству боеприпасов в 2025 году. Об этом сообщает Reuters.

Так, Ким Чен Ын ратифицировал проекты документов по модернизации предприятий по производству боеприпасов.

Эти проекты будут представлены на ключевом партийном съезде, который ожидается в начале 2026 года, где будет определен план развития КНДР на пять лет.

Ранее KCNA сообщало, что Ким Чен Ын контролирует строительство атомной подводной лодки водоизмещением 8700 тонн вместе со своей дочерью, потенциальной наследницей, а также проводит испытания зенитных ракет большой дальности.

Лидер страны подчеркнул, что сектор производства ракет и снарядов является ключевым для укрепления оборонного потенциала и сдерживания потенциальных угроз.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея провела испытания новой ракеты класса "земля-воздух" дальнего действия. Запуском лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Напомним, в конце октября в КНДР тоже провели ракетные испытания. Запуск новой стратегической крылатой ракеты был осуществлен накануне визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею. Ракета класса "море-земля" пролетела более двух часов и поразила заданную цель в Желтом море.

Диктатор Ким Чен Ын заявил, что дружба Северной Кореи и России достигла "исторического пика", является "непобедимой и будет продолжаться вечно". Отношения между Пхеньяном и Москвой якобы стали более тесными в битвах против украинских военных на Курщине.

