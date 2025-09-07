Выполнят план: в ГУР назвали количество солдат, которых завербовала РФ с начала года

У государства-агрессора России нет проблем с набором в армию. По информации Главного управления разведки министерства обороны Украины, до конца 2025 года противник вполне может полностью выполнить план по рекрутингу.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий. В интервью "Укринформу" он признал, что РФ имеет значительное количество средств, чтобы платить контрактникам, а также эффективно влияет на россиян пропагандой.

"К сожалению, у них есть возможность, и она подкрепляется финансово, пропагандой. Россия набирает каждый месяц минимум 35 000 военнослужащих.

По нашим данным, по состоянию на 1 сентября 2025 года Кремль призвал по контракту около 280 000 военнослужащих", – поделился статистикой представитель разведывательного ведомства.

Он указал на то, страна-агрессор выплачивает своим контрактникам значительные суммы. К примеру, за первое подписание россиянам обещают 2 млн рублей.

"Поэтому есть все признаки того, что до конца года они полностью выполнят план по рекрутингу", – сказал Скибицкий. Более того: врагу также помогают иностранные войска, а именно наемники из КНДР.

Северокорейцы остаются на Курщине

Скибицкий отметил, что присутствие наемников Ким Чен Ына на территории России "есть и будет". Разговоры о роли северокорейцев в войне затихли, потому что сейчас не ведутся активные боевые действия в Курской области, где они до сих пор сосредоточены. Задача, поставленная перед ними, – это усиление границы.

"То есть они будут заниматься инженерным оборудованием оборонительных позиций и, как говорят, держать оборону своего стратегического союзника – РФ. Там нет активных боевых действий, северокорейцев не упоминают в СМИ, но это не значит, что их там нет.

Во-вторых, проанализируем все события, которые произошли в Северной Корее. Как их лидер их встретил, награждал, отмечал тех, кто погиб, сказал, какая это большая роль, и так далее. Но мы понимаем, что если люди приехали на награждение, то их кто-то заменил. Наша оценка очень проста, и она подтверждается теми документами, которые имеем, что присутствие северокорейских военнослужащих и подразделений будет дальше на территории России. Им четко определены задачи по Курской области. Кроме того, вероятнее всего, это будет осуществляться на ротационной основе", – поделился информацией Скибицкий.

Как ранее писал OBOZ.UA, по данным ГУР МО Украины, за 2025 год Российская Федерация планирует произвести 57 современных самолетов (таких как Су-57, Су-35, Су-34 и Су-30). Также в планах государства-агрессора выпустить почти 250 новых танков типа Т-90М, около 1100 БТР-3 и БТР-82А, примерно 365 артиллерийский систем. Подробнее о задачах, которые стоят перед вражеским ВПК, читайте в статье по ссылке.

