КНДР испытала еще одну неизвестную ракету: было несколько запусков

Утром в воскресенье, 19 апреля, Северная Корея запустила баллистические ракеты. Они летели в направлении Восточного моря.

Военные Южной Кореи осуществляют усиленное наблюдение относительно возможных новых запусков и обмениваются информацией с США и Японией, за несколько дней до того в КНДР провели испытания неизвестной ракеты. Подробности сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

КНДР снова запустила баллистику

Согласно сообщению Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея (JCS), около 06:10 утра по местному времени были зафиксированы пуски КНДР баллистических ракет в направлении Восточного моря. Пуски осуществлялись из района Синфо на севере.

После этого армейцы усилили наблюдение на предмет возможности дополнительных запусков.

"Наши военные поддерживают устойчивую готовность, одновременно тесно обмениваясь информацией о северокорейских баллистических ракетах с американской и японской сторонами на фоне усиленного наблюдения за возможными дальнейшими запусками", – говорится в сообщении JCS.

Пхеньян провел испытания новой ракеты

Предыдущие запуски баллистики КНДР осуществила 8 апреля.

А за день до того радары фиксировали пуск северокорейскими военными "неидентифицированного снаряда", который "исчез вскоре после запуска", из-за чего в Сеуле пришли к выводу, что испытание завершилось неудачей.

После серии пусков в течение двух дней государственные медиа Северной Кореи заявили об испытании новой тактической баллистической ракеты с кассетной боеголовкой. Она, уверяет северокорейская пропаганда, может "превратить в пепел любую цель" в пределах своей досягаемости благодаря высокой плотности мощности.

Государственные СМИ КНДР также сообщили, что Пхеньян провел испытания электромагнитной системы оружия и рассеивания бомб из углеродного волокна: предметом проверки была боевая надежность мобильного зенитно-ракетного комплекса малой дальности.

