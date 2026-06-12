В Сумской области бывший чиновник придумал, что находился в 'плену', чтобы скрыть встречу с куратором от ФСБ: чем всё закончилось

В Сумской области суд вынес приговор бывшему чиновнику, который работал на российские спецслужбы и корректировал обстрелы украинской территории. Чтобы скрыть контакты с куратором ФСБ, он придумал историю о якобы пребывании в плену.

Видео дня

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как установило следствие, осужденный и – т бывший заместитель главы одной из общин Сумской области, которого завербовали представители ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения России.

В начале большой войны он, находясь в должности, выехал на территорию РФ через российский блокпост. Там мужчина встретился со своим куратором, получил инструкции и задание собирать координаты расположения украинских военных для последующего наведения авиационных и артиллерийских ударов.

По возвращении в Украину он объяснял свое отсутствие тем, что якобы находился в плену на территории страны-агрессора. Впоследствии уволился с должности в органах местного самоуправления и устроился на работу в местное аграрное предприятие.

Работая там, он под видом служебных поездок собирал информацию о пунктах дислокации подразделений Сил обороны на северо-восточном направлении.

Контрразведка СБУ задержала его во время попытки передать очередной агентурный отчет с геолокациями украинских военных представителю ФСБ.

Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильный телефон, который он использовал для сбора разведданных и связи с куратором. Личность российского куратора уже установлена.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по части второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор вражескому диверсанту, который поджог в Киеве оборудование "Укрзализныци". Злоумышленник действовал, рассчитывая на вознаграждение от врага, но вместо этого получил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!