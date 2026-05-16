'Ключевой элемент сдерживания Китая': Тайвань призвал США не прекращать продажу оружия после заявления Трампа

Правительство Тайваня настаивает на продолжении поставок оружия от Соединенных Штатов Америки, утверждая, что оно является ключевым фактором сдерживания потенциальной агрессии от Китая. Заявления основываются на американском Законе об отношениях с Тайванем, который позиционирует Тайбэй как военного союзника Вашингтона.

Об этом сообщает агентство Reuters. Заявление прозвучало на фоне заявления президента США Дональда Трампа о неопределенности относительно будущих продаж.

В своем заявлении пресс-секретарь президента Тайваня Карен Куо заявила, что эскалация военной угрозы со стороны Китая является единственным дестабилизирующим фактором в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайваньский пролив.

"Кроме того, продажа военной техники между Тайванем и США не только отражает обязательства США по безопасности Тайваня, как это предусмотрено Законом об отношениях с Тайванем, но и выступает как ключевой элемент сдерживания Китая", – сказала она, и добавила, что Тайбэй продолжает углублять сотрудничество с Вашингтоном.

Агентство отмечает, что в декабре Белый дом одобрил рекордный пакет продажи оружия Тайваню на сумму 11 миллиардов долларов, тогда как второй пакет, стоимостью около 14 миллиардов долларов, все еще ожидает одобрения Трампа. Республиканцы и демократы решительно призвали Белый дом продолжить продажу оружия.

Китай никогда не отказывался от установления контроля над Тайванем и отклонял неоднократные предложения переговоров от президента Китайской Республики Тайвань Лая Цинде, которого Пекин называет сепаратистом. Заместитель министра Тайваньского совета по вопросам китайской политики Шэнь Ючжун заявил, что Китай давно стремится использовать давление для продвижения переговоров и военную силу для продвижения "объединения".

Напомним, ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений по Тайваню после встречи с госсекретарем Компартии КНР Си Цзиньпином. Он сообщил, что еще "не решил" вопрос с выделением военной помощи острову, а также раскритиковал тех на Тайване, кто выступает за независимость.

Как сообщал OBOZ.UA, также американский президент заявлял, что обсуждал с китайским лидером войну в Украине. Дональд Трамп подчеркнул, что оба политика заинтересованы в урегулировании войны, и добавил, что до последнего массированного российского обстрела все шло якобы "хорошо".

