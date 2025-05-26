Китай внимательно следит за реакцией мира на агрессию РФ: экс-заместитель госсекретаря США назвала причину

Китаю не все равно на то, что происходит в Европе, и страна пристально наблюдает за тем, как идет война России против Украины. Пекин оценивает международный ответ на полномасштабную российскую агрессию, как ориентир для возможных действий в отношении Тайваня.

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Такое мнение высказала бывший заместитель государственного секретаря США Венди Шерман, передает The Hill. По ее словам, Китай может предположить, что, если нападет на Тайвань, то "никто и глазом не моргнет".

"Если Россия может вторгнуться в суверенное государство и захватить всю Украину или ее части, и никто этому всерьез не помешает, то Китай может представить себе, что он также сможет захватить Тайвань и все продвинутые полупроводники, производимые там, – и никто и глазом не моргнет. И это представляет для нас угрозу", – сказала Шерман.

СМИ напомнило, что Китай рассматривает Тайвань как свою территорию и неоднократно угрожал захватить независимо управляемый остров военной силой. В то же время США рассматривают Тайвань как стратегического партнера, и многие американские технологические компании полагаются на производимые там полупроводники.

Министерство обороны Тайваня в документах для информирования законодателей о предстоящих летних военных учениях, имитирующих нападение китайский военных, впервые назвало дату потенциального нападения Китая на остров. По мнению чиновников, это может произойти в 2027 году.

Ранее Reuters писало, что Тайвань рассматривает возможность закупки оружия на миллиарды долларов у Соединенных Штатов Америки на фоне того, как Китай продолжает оказывать военное давление на остров. В настоящее время Тайбэй ведет переговоры с Вашингтоном.

12 мая стало известно, что Тайвань впервые провел боевые испытания реактивных систем залпового огня HIMARS. Ранее страна не пользовалась этим оружием; первые 11 установок были закуплены у США в 2024 году. Всего островное государство заключило контракт с Lockheed Martin на поставку 29 единиц HIMARS. Остальные 18 будут получены в 2026 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае поддержали идею 30-дневного прекращения огня в Украине и одобрили все попытки политически урегулировать "украинский кризис". Там надеются, что Киев и Москва смогут продолжить диалог, направленный на достижение мира.

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