Тайвань закупил у США партию РСЗО HIMARS: первые установки уже прошли испытания на острове

В понедельник, 12 мая, Тайвань впервые провел боевые испытания реактивных систем залпового огня HIMARS. Ранее страна не пользовалась этим оружием; первые 11 установок были закуплены у США в 2024 году.

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Всего островное государство заключило контракт с Lockheed Martin на поставку 29 единиц HIMARS. Как передает Reuters, остальные 18 будут получены в 2026 году.

Новая для Тайваня ракетная система широко использовалась Украиной, которая обороняется в развязанной Россией полномасштабной войне. HIMARS показали довольно высокую эффективность.

Потенциально HIMARS можно будет использовать для поражения целей в Китае в случае войны с Тайванем.

Дальность полета их ракет – около 300 км, то есть в случае конфликта они в теории могли бы атаковать прибрежные цели в южнокитайской провинции Фуцзянь, по другую сторону Тайваньского пролива.

Известно, что пуски были произведены с испытательного центра Цзюпэн в отдаленной части тихоокеанского побережья. Управляла HIMARS группа тайваньских военных, подготовленная Соединенными Штатами.

На учениях также присутствовали американские специалисты от компании-производителя Lockheed Martin.

"Я считаю, что этот ракетный запуск демонстрирует нашему народу решимость военных защищать безопасность страны и охранять нашу прекрасную родину", – сказал офицер Вооруженных сил Тайваня Хо Сян-И.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Министерстве обороны Тайваня предполагают, что нападение КНР может произойти в 2027 году.

– Американское издание The Hill считает, что Китай отправляет своих военных в Украину, чтобы на практике изучить реалии современной войны. Таким образом Пекин намерен подготовить армию к возможному вторжению на Тайвань.

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