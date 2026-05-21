'Я со всеми разговариваю': Трамп не исключил первых за 40 лет прямых переговоров с президентом Тайваня

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов поговорить с президентом Тайваня Лай Цинде. Такой разговор может стать первой прямой коммуникацией между лидерами США и Тайваня с 1979 года.

Трамп сделал заявление 21 мая на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд. О возможности такого контакта написал телеканал CNN со ссылкой на слова американского президента. Во время общения с журналистами Трамп сказал: "Я поговорю с ним. Я говорю со всеми".

Он также добавил, что ситуация вокруг Тайваня "находится под контролем" и Вашингтон "будет работать над этой тайваньской проблемой".

Напряжение вокруг острова

Заявление Трампа прозвучало через несколько дней после его визита в Китай, где он встречался с лидером страны Xi Jinping. По информации CNN, во время переговоров Си Цзиньпин прямо предупредил американского президента, что вопрос Тайваня может стать "очень опасной ситуацией", если им "неправильно управлять".

Китайские власти считают Тайвань частью своей территории, хотя никогда фактически не контролировали остров. В Пекине давно заявляют о намерении "воссоединить" Тайвань с материковым Китаем, в случае необходимости – силой.

США придерживаются политики "единого Китая". В то же время Вашингтон официально не признавал претензии Коммунистической партии Китая на Тайвань и поддерживает с островом неофициальные отношения. Закон об отношениях с Тайванем также обязывает США поставлять острову оборонительное вооружение.

Решение по оружию

Одной из причин нового дипломатического напряжения стал пакет вооружений для Тайваня на сумму 14 млрд долларов, который Конгресс США одобрил еще в январе. Трамп заявил, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином "очень подробно" и пообещал принять решение "в ближайшее время".

В Белом доме пока не подтвердили, ведется ли подготовка к возможному телефонному разговору между Трампом и президентом Тайваня. Но в Пекине уже внимательно следят за ситуацией. И, похоже, нервничают из-за перспективы новых американских поставок оружия.

На прошлой неделе высокопоставленный чиновник США напомнил, что администрация уже согласовала продажу Тайваню оружия более чем на 11 млрд долларов в декабре прошлого года. Это был один из крупнейших пакетов помощи острову за всю историю сотрудничества.

Сам Тайвань в последние годы активно увеличивает военные закупки из-за постоянного давления со стороны Китая. Китайские самолеты и корабли почти ежедневно появляются вблизи острова, а вокруг Тайваня регулярно проходят масштабные военные учения.

Позиция Тайбэя

Президент Тайваня Лай Цинде, который 21 мая отметил два года на посту, заявил, что каналы связи между Тайбэем и Вашингтоном "всегда были открытыми". Он также сказал, что в случае прямого разговора с Трампом сообщил бы о намерении своей администрации сохранять статус-кво в Тайваньском проливе.

"Именно Китай нарушает мир и стабильность в Тайваньском проливе", – заявил Лай. По его словам, закупка американского оружия необходима для защиты острова.

В ответ представитель Минобороны Китая Цзян Бин обвинил президента Тайваня в попытках добиться независимости "при поддержке внешних сил" и заявил, что Тайбэй пытается изменить "фундаментальный статус" острова как части Китая.

Еще в 2016 году, после победы на президентских выборах в США, Трамп уже общался по телефону с тогдашним президентом Тайваня Цай Инвэнь. Тогда этот разговор вызвал резкую реакцию Пекина и стал нарушением дипломатического протокола, который действовал десятилетиями.

Ранее Трамп, после встречи с Си сделал ряд заявлений относительно Тайваня. Он сообщил, что еще "не решил" вопрос с выделением военной помощи острову, а также раскритиковал тех на Тайване, кто выступает за независимость.

Как сообщал OBOZ.UA, в правительстве Тайваня настаивают на продолжении поставок оружия от Соединенных Штатов Америки, утверждая, что оно является ключевым фактором сдерживания потенциальной агрессии от Китая. Причем эти заявления основываются на американском Законе об отношениях с Тайванем, который позиционирует Тайбэй как военного союзника Вашингтона.

