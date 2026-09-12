Канада ввела санкции против восьми россиян: кто и почему попал под ограничения
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Оттава расширила свои санкционные списки, включив в них еще восемь россиян и их соратников. Эти физлица причастны к незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей, а также к их индоктринации и милитаризации.
О введении новых экономических ограничений сообщается на сайте правительства страны. "Канада вводит новые санкции в ответ на неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину", – говорится в тексте.
Подсанкционными в Канаде отныне являются:
- глава МЧС России Александр Куренков;
- глава Федерального агентства по делам молодежи ("Росмолодеж") Григорий Гуров;
- председатель правления "Движения первых" Артур Орлов;
- руководитель совета регионального отделения "Движения первых" Денис Чернобай;
- советник аппарата уполномоченного по правам ребенка Владимир Хромов;
- председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская;
- Александра Кульгина, жительница временно оккупированных территорий, возглавляющая так называемое Донецкое региональное отделение "Движения первых";
- коллаборант Виталий Сук, так называемый директор Олешковского интерната для детей с инвалидностью.
Добавим, что всего (с 2014 года и по состоянию на 11 сентября 2026-го) Канада ввела специальные экономические меры в отношении 2 503 физических и 1 034 юридических лиц. Речь идет о санкциях, связанных с вторжением РФ в Украину.
Как писал OBOZ.UA:
– Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Канаду с трехдневным визитом 10 сентября. Целью поездки является углубление сотрудничества в области обороны, экономики и энергетики.
– В первый день визита Украина и Канада официально заключили соглашение о столетнем партнерстве. Соответствующая декларация была подписана Владимиром Зеленским и премьером Канады Марком Карни на торжественной церемонии.
– Карни пообещал, что треть произведенных в стране дронов Канада будет передавать Украине. По словам премьер-министра, в течение ближайших двух лет его государство намерено производить миллионы беспилотников, используя, в частности, украинский опыт.
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