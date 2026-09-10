"Украина определяет будущее": Карни пообещал передавать ВСУ треть всех дронов, произведенных в Канаде

Канада планирует наладить масштабное производство беспилотников для собственных Вооруженных сил, при этом треть произведенных в стране дронов будет передаваться Украине. По словам премьер-министра Канады Марка Карни, в течение ближайших двух лет страна намерена производить миллионы беспилотников, используя, в частности, украинский опыт.

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Об этом Карни заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Калгари. Он также сообщил о выделении 350 млн канадских долларов на закупку для Украины ракет-перехватчиков для систем ПВО.

Канада разворачивает производство миллионов дронов

Карни отметил, что за четыре года полномасштабной войны Украина создала одну из ведущих в мире отраслей производства беспилотников. По его словам, относительно дешевые дроны стоимостью в несколько сотен долларов могут уничтожать танки и военные корабли, цена которых составляет миллионы долларов, а украинские силы уже способны нейтрализовать воздушные угрозы на расстоянии более 600 км.

"Украина определяет будущее обороны и безопасности", – заявил канадский премьер.

Он подчеркнул, что Канада может многому научиться у Украины и должна углублять сотрудничество с ней ради защиты свободы обоих государств.

Для развития собственного производства Канада запускает национальный цифровой рынок беспилотников Defence Drone Initiative Marketplace. По замыслу правительства, платформа соединит операторов и конечных пользователей с канадской оборонной экосистемой, что должно ускорить поиск, закупку и внедрение беспилотных систем, а также средств противодействия им.

В настоящее время канадские Вооруженные силы располагают около 2000 дронов. Однако в ближайшие годы стране понадобятся уже миллионы таких аппаратов.

"Наше правительство, правительство Канады, запустило Инициативу по оборонным беспилотникам для расширения отечественного производства БПЛА", – сказал премьер-министр.

По его словам, запуск национального рынка для канадских военных должен позволить производить миллионы дронов в течение следующих двух лет.

Треть произведенных дронов будет передаваться Украине

Канада планирует не только наращивать собственные запасы беспилотников, но и направлять значительную часть производства на поддержку Украины.

"Важно, что треть всех беспилотников, которые мы производим, пойдет на поддержку обороны Украины", — подчеркнул Карни.

Таким образом, канадская программа предусматривает одновременное развитие собственной оборонной промышленности и систематические поставки беспилотников украинским военным. Для Украины это может стать дополнительным источником дронов на фоне постоянной потребности фронта в беспилотных системах различных типов.

Канада также окажет помощь в сфере ПВО и газоснабжения

Помимо сотрудничества в сфере беспилотников, Канада объявила о новом пакете помощи Украине.

В частности, страны завершили соглашение о закупке критически важных ракет-перехватчиков для украинских систем ПВО по механизму JUMPSTART. Стоимость пакета составляет 350 млн канадских долларов, что эквивалентно примерно 270 млн долларов США.

"Этот пакет оборудования стоимостью 350 млн долл. поможет защитить жителей Украины, инфраструктуру страны и её небо", – заявил Карни.

Кроме того, Канада направит средства в Фонд поддержки энергетики Украины. Еще 430 млн канадских долларов в виде кредитных гарантий, или около 330 млн долларов США, предусмотрено для закупки Украиной природного газа перед зимним сезоном.

Отдельным направлением сотрудничества станет энергетика и критически важные минералы. По словам Карни, Канада и Украина будут работать над этими сферами, чтобы обеспечить надежность цепочек поставок.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Канада заключили соглашение о столетнем партнерстве. Цель соглашений — углубить экономическое, политическое партнерство и сотрудничество в сфере безопасности между двумя государствами, одновременно содействуя установлению справедливого и прочного мира в Украине. Наряду с этим Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали отдельную совместную декларацию об укреплении оборонного сотрудничества. Этот документ определил приоритетные направления сотрудничества стран.

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