Канада и Великобритания расширили санкции против России из-за похищения украинских детей: о чем идет речь

Канада и Великобритания объявили о новом пакете санкций против России из-за незаконной депортации и принудительного перемещения украинских детей. Ограничения ввели в отношении десятков лиц и организаций, причастных к нарушению прав детей на оккупированных территориях Украины и в самой РФ.

Видео дня

Об этом сообщили в правительстве Канады и в Министерстве иностранных дел Великобритании. Под ограничения также попали лица и структуры, которых Лондон обвиняет в ведении российских информационных операций и вмешательстве во внутренние дела других государств.

Новые санкции из-за похищения детей от Канады

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что новые санкции введены в ответ на нарушение Россией прав украинских детей.

Под ограничения попали еще 23 человека и пять организаций, которых Оттава считает причастными к незаконной депортации, принудительному перемещению, идеологической "обработке" и милитаризации украинских детей.

В канадском правительстве отметили, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и серьезным нарушением прав человека.

"Канада решительно осуждает действия России и вводит санкции против 23 человек и пяти учреждений, связанных с совершением нарушений против украинских детей", – говорится в распространенном пресс-релизе.

Оттава призвала Москву немедленно вернуть украинских детей в их семьи и общины и выполнить международно-правовые обязательства.

В правительстве Канады отметили, что возвращение детей является не только гуманитарной необходимостью, но и важным условием для достижения справедливого и устойчивого мира в Украине.

"Канада призывает российские власти немедленно вернуть украинских детей домой и соблюдать международные обязательства. Возвращение этих детей важно с гуманитарной точки зрения и ключевое для установления справедливого и прочного мира в Украине", – подчеркнули в заявлении правительства Канады.

Санкции из-за похищения украинских детей от Великобритании

В британском правительстве заявили, что новые ограничения стали одними из самых жестких мер против "враждебной деятельности" России за последнее время.

В целом Лондон ввел санкции против 85 физических и юридических лиц. Из них 29 связаны с принудительной депортацией, "русификацией", милитаризацией и идеологической обработкой украинских детей.

Под санкции попал, в частности, Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин", где украинских детей подвергают военной подготовке и пророссийской пропаганде.

Также ограничения ввели против так называемого "министра молодежной политики ЛНР" Юлии Величко. Ее обвиняют в организации программ депортации и идеологической обработки украинских детей, а также в выдаче им российских паспортов.

Британия выделит деньги на возвращение детей

Правительство Великобритании также объявило о дополнительном финансировании в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов для механизмов поиска и возвращения украинских детей.

Средства направят:

- 600 тысяч фунтов стерлингов на работу Центра верификации, который разыскивает этих детей, и предоставил веские доказательства Комиссии ООН по расследованию в подтверждение своих выводов о том, что действия России являются преступлениями против человечности.

- 600 тысяч фунтов стерлингов на программу розыска, которую возглавляет Украина, которая разыскивает и находит тысячи украинских детей, незаконно депортированных Россией.

Санкции за информационные операции Кремля

Отдельный блок санкций от Великобритании касается российских информационных кампаний. Под ограничения попали 56 человек и структур, которых в Лондоне считают причастными к распространению кремлевской пропаганды и попыток вмешательства в политические процессы других государств.

Среди них – сотрудники организации Social Design Agency, которая, по данным британских властей, работала над операциями по подрыву поддержки Украины и вмешательством в избирательные процессы.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая, в день заседания Международной коалиции по возвращению украинских детей, Совет ЕС принял решение о введении Евросоюзом санкций против России из-за похищения детей с временно оккупированных территорий Украины. В частности, под ограничения попали 16 физических лиц и 7 организаций, причастных к принудительному вывозу несовершеннолетних украинцев в Россию и их идеологической обработке.

Президент Украины отреагировал на введенные санкции

Президент Украины Владимир Великой поблагодарил Великобританию, Канаду и Европейский Союз за важные санкционные решения в отношении российских структур и лиц, вовлеченных в похищение украинских детей.

"Благодарен за принципиальную позицию и за то, что санкционное давление не останавливается. Партнеры учли много наших предложений, в частности положения из украинского санкционного пакета, введенного несколько недель назад. Должны и в дальнейшем совместно работать, чтобы вернуть всех украинских детей домой и чтобы все, кто стоит за этими преступлениями, были привлечены к ответственности", – заявил глава государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!