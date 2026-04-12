'Кампания еще не завершена': Нетаньяху озвучил ключевые цели Израиля в войне с Ираном

Несмотря на переговоры в Пакистане между США и Ираном, израильская кампания против Ирана "ещё не закончена", а лишь "приостановлена". И после завершения этих переговоров боевые действия могут быть и продолжены. А может и нет – если в ходе переговоров будут достижения по прекращению иранских попыток создания ядерного оружия, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

В любом случае Израиль уже "достиг исторических результатов", сказал он, обращаясь к Израилю. Также премьер-министр страны сообщил о начале израильских переговоров с Ливаном.

Чего достиг Израиль

"Военная кампания еще не закончена. Но уже сейчас можно четко сказать – мы достигли исторических результатов", – сказал Нетаньяху, обращаясь к израильтянам.

Премьер перечислил то, что (по его словам) являются главными достижениями Израиля во время войны. Отметим, что спич Нетаньяху длился 13 минут, причем чуть меньше половины времени занял именно перечень достижений. Так или иначе, главными достижениями премьер Израиля назвал уничтожение высшего руководства Ирана и его ядерного и ракетного потенциала.

Обращая внимание на то, что Иран все еще имеет запасы высокообогащенного урана, Нетаньяху отметил, что они будут удалены у иранцев – или по мирному соглашению, или "другими средствами".

Разоружение террористов

"Иран умоляет о прекращении огня. Режим террора был обезврежен и глубоко ослаблен. Они уже не управляют страной, они лишь борются за собственное выживание", – заявил Нетаньяху.

Он также отметил, что одобрил начало "прямых переговоров" с Ливаном, которые должны состояться на следующей неделе в Вашингтоне. Премьер Израиля подчеркнул: любое соглашение должно включать разоружение "Хезболлы" и "быть настоящим мирным соглашением", которое "будет существовать в течение поколений".

Переговоры с Ираном

В свою очередь президент США рассказал, что американские военные уже якобы готовят вооружение, которое в случае провала переговоров может быть применено "очень эффективно". Он добавил, что результат станет понятен уже в ближайшее время, примерно в течение суток.

В Иране заявили об изменении своего дипломатического вектора в мирных переговорах с США, поскольку не доверяют американской стороне. В Тегеране добавили, что теперь будут проявлять гораздо большую осторожность, чем в предыдущем мирном процессе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США назвал "позорным" продолжение блокирования Ираном Ормузского пролива. Он требует прекратить взимать плату с танкеров за прохождение через Ормузский пролив.

