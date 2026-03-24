'Какой стыд': Туск отреагировал на заявление Сийярто о регулярных контактах с Москвой

В Польше с возмущением отреагировали на признание главы венгерского МИД Петра Сийярто "постоянных контактов" с руководством страны-агрессора России. В частности, глава польского правительства Дональд Туск считает, что венгр докладывает Москве о переговорах лидеров ЕС.

Такие регулярные доклады являются позором, отметил Туск. Также на признание Сийярто отреагировал его польский коллега Радослав Сикорский.

Реакция Польши

"Министр иностранных дел Орбана подтвердил, что он систематически информировал Москву о том, о чем говорили лидеры ЕС за закрытыми дверями. Какой стыд", – отметил Дональд Туск в сети Х.

"Так что, Петер, это все-таки не "фейковые новости"?" – поинтересовался Радослав Сикорский, напоминая, что ранее венгерское правительство пыталось опровергнуть информацию о контактах Сийярто с Москвою.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что Петер Сийярто неоднократно звонил российскому "дипломату" Сергею Лаврову во время перерывов в заседаниях ЕС, чтобы предоставлять ему "оперативные отчеты о том, что обсуждалось" и возможные решения.

Как отметил венгерский журналист-расследователь Шаболч Пани, чиновники семи стран Евросоюза подтвердили, что Петер Сийярто постоянно передает конфиденциальную информацию Сергею Лаврову и другим россиянам.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Петер Сийярто подтвердил, что регулярно контактирует со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во время закрытых встреч ЕС. Как заявил сам политик, общение с другими партнерами и является "сутью дипломатии".

Теперь Еврокомиссия ожидает от правительства Будапешта разъяснений относительно утечки информации в Россию. Пресс-секретарь ЕК Анитта Гиппер заявила, информация о разглашении Москве деталей закрытой дискуссии на уровне министров в Европейском Совете, вызвала "беспокойство" в Брюсселе.

