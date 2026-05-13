Истерия и страх достигли максимума: чем парад в Москве отличался от предыдущих и о чем россиянам придется жалеть много лет

Парад на Красной площади, который состоялся в Москве 9 мая 2026 года, уже многие окрестили самым позорным, ярко демонстрирующим истощение и слабость России. Главное фетиш-событие Кремля и вправду проводилось в обстановке повышенной истерии и нескрываемой паники военно-политического руководства страны-агрессора. Но одно дело говорить о том, каким парад был в этом году, а совсем другое – прямое сравнение с предыдущими. И тут есть интересные моменты.

Парад, проведенный 9 мая 2026 года с разрешения Киева, бросался в глаза множеством отличительных моментов, среди которых и отсутствие (впервые за 20 лет) военной техники, крайне урезанный по длительности формат (всего 45 минут), а также ограниченное присутствие иностранных гостей. Гости были в основном не первого и даже не второго порядка важности на международной арене.

Эти и множество других факторов, в том числе и предшествовавшая истерия высшего российского руководства, дипломатического сектора и политикума, а также адресованные третьей стороне – США – просьбы поспособствовать безопасному проведению этого мероприятия, делают карго-культ, призванный демонстрировать силу, позорным свидетельством слабости режима, истощенного на пятый год кровопролитной войны.

Что примечательно, даже если сравнить то действо, что мы лицезрели на днях на Красно площади с предыдущими парадами (за период полномасштабного вторжения в Украину), то и они выглядели куда пафоснее и масштабнее, нежели дешевый капустник 2026 года.

Парады 2022 – 2026 г.г.

В 2022 году, когда Россия была только в самом начале многолетней кровавой бойни и осознание провала так называемой "СВО" посещало только Игоря Гиркина (Стрелкова), парад был проведен с размахом и по классическому сценарию "величия" и "устрашения" мощью российского оружия.

Тогда в параде участвовало более 11 тысяч военных, более 130 единиц военной техники, в том числе новейшие, экспериментальные образцы, которые до сих пор не были запущены в серийное производство. Единственным отличием было ограниченное присутствие приглашенных гостей, в основном были иностранные послы и дипломаты из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, а также отмена авиационной составляющей парада, что произошло в самый последний момент.

В 2023 году в параде было задействовано около 8 тысяч военных, около полусотни единиц военной техники, среди которой архаично выглядел танк периода Второй мировой войны Т-34. Среди приглашенных гостей присутствовали в основном представители стран СНГ, а именно – президенты Беларуси, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и премьер-министр Армении.

В 2024 году в параде было задействовано около 9 тыс. военных, ограниченная колонна боевой техники со все тем же танком Т-34 во главе, а также авиационная компонента. Среди присутствовавших гостей – неизменный пул стран СНГ и дипломатического сектора Азии и Африки.

В 2025 году Россия попыталась провести масштабное мероприятие, посвящённое 80-летию победы, но получилось в любом случае слабее нежели парады до 2022 года. В частности, в параде было задействовано около 11 500 военных, а из техники было представлено до сотни образцов разных времен, типов и модификаций. Иностранное присутствие на параде не было ограничено лишь представителями стран СНГ, было и высшее политическое руководство стран-союзниц, лояльных либо нейтральных, а также их контингенты.

Всего на параде в 2025 году присутствовало 29 иностранных лидеров, среди которых лидер КНР Си Цзиньпин, Венесуэлы – Николас Мадуро, президент Сербии Александр Вучич, лидеры и дипломатические представители Лаоса, Вьетнама, Монголии, Мьянмы, Египта, Эфиопии, Зимбабве, Палестины и др. Кроме того, 13 иностранных воинских расчетов участвовали в шествии вместе с российскими военными.

Празднование 80-летия победы в 2025 году было самым масштабным с 2022 года, но все же значительно уступало тем парадам, которые проводил Кремль до полномасштабного вторжения в Украину.

Лидеры карго-культа Кремля

До полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году среди проводимых парадов на 9 мая выделяются как минимум два, отличающиеся между категориями веса международного присутствия и масштабом проводимого действа по количеству задействованной техники и личного состава.

Лидером по геополитическому весу был парад 2005 года, на 60-летие победы. В этом параде была просто беспрецедентная иностранная делегация гостей, причем мирового уровня.

Президент США Джордж Буш-младший, лидер Франции Жак Ширак, канцлер Германии Герхард Шредер и многие другие.

Всего в 2005 году на 9 мая Москву посетило более 50 мировых лидеров и высокопоставленных делегаций.

Если же говорить не о геополитическом масштабе мероприятия, а о количественном факторе, то, пожалуй, в этой категории самым масштабным парадом можно считать мероприятие 2015 года, приуроченное к 70-летию победы.

Тогда в параде было задействовано более 16 тысяч военнослужащих, почти 200 единиц военной техники и около 140 самолетов и вертолетов в ходе демонстрации авиационной части.

На парад в 2015 году в Москву приехали десятки иностранных гостей как из СНГ, так и уже хорошо всем знакомые союзники и лояльные России, среди которых был Си Цзиньпин, Николас Мадуро, Милош Земан, Роберт Фицо, Рауль Кастро и прочие.

Также вместе с российскими военными в параде участвовали иностранные расчеты из КНР, Индии, Монголии, Сербии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

В 2015 году Россия, начавшая гибридное вторжение в Украину в 2014 и уже оккупировавшая Крым, часть Донецкой и Луганской областей, всеми силами пыталась, как продемонстрировать свою военную мощь, так и нарочитый дрейф по азиатскому курсу, и сближение с Востоком.

В целом, парад по военной компоненте в 2015 году можно считать самым масштабным. Но по присутствию иностранных гостей, хоть и самым многочисленным после 2005 года, но по геополитическому весу значительно уступающим мероприятию десятилетней давности.

Выводы

Приведенные выше примеры ярко демонстрируют то, насколько убогим было мероприятие, проведенное на Красной площади 9 мая 2026 года. Если не знать, что это история деградации одной страны в образе определенного мероприятия, то могло показаться, что речь идет о двух разных Россиях, из параллельных реальностей.

Десятки геополитических тяжеловесов и мировых лидеров, в 2005 году посещавших Россию как равного и перспективного игрока на международной арене, и тщедушное зрелище 2026-го – с карманными марионетками, главарями непризнанных Абхазии и Южной Осетии и вечным заложником режима Александром Лукашенко.

Сотни единиц сухопутной и авиационной техники, тысячи марширующих военнослужащих 2015 года, демонстрирующих военную мощь – и истощенные ряды 2026 года, с поглядывающими украдкой в небо генералами на трибунах.

Есть с чем сравнивать, и есть россиянам теперь не только чего стыдиться, но и о чем придется жалеть. Позор и утраченные возможности – это именно то, что теперь всегда будет сопровождать мероприятия 9 мая на Красной площади.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".