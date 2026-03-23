'Вызывает беспокойство': ЕС требует от Венгрии объяснений из-за 'слива' данных России

В Европейской Комиссии ожидают от правительства Венгрии разъяснений относительно утечки информации в Россию. Дело касается принятых решений во время заседаний Совета министров иностранных дел стран Евросоюза.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер. По ее словам, информация о разглашении министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто российскому коллеге Сергею Лаврову деталей закрытой дискуссии на уровне министров в Евросовете, вызвала "беспокойство" в Брюсселе.

"Доверительные отношения между государствами-членами, а также между ними и институтами являются фундаментальными для работы ЕС. И мы ожидаем, что венгерское правительство предоставит разъяснения", – сказала чиновница.

Реакция Брюсселя на утечку информации

На вопрос о том, как именно будут решать проблему и вероятное ужесточение правил безопасности, она отметила, что сначала надо выяснить факты и получить разъяснения.

"В системе ЕС существуют правила относительно различных уровней классификации документов. Существуют различные уровни ограничений и различные требования. Институты время от времени работают с засекреченными документами", — пояснила пресс-секретарь.

В то же время Гиппер не подтвердила информацию о том, была ли Венгрия ограничена в получении конфиденциальной информации от ЕС.

"Мы, конечно, находимся в постоянном контакте со всеми нашими государствами-членами. У нас есть огромное количество тем, по которым мы ежедневно координируем действия с государствами-членами, и сюда, конечно, входит и Венгрия", – отметила она.

Также она опровергла информацию о воздержании главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен от встреч, где участвует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По ее словам, она "пребывает в постоянном контакте со всеми лидерами ЕС, что касается и Орбана".

Что предшествовало

Незадолго до этого газета The Washington Post сообщила, что Петер Сийярто неоднократно звонил Лаврову во время перерывов в заседаниях, чтобы предоставлять ему "оперативные отчеты о том, что обсуждалось" и возможные решения.

В свою очередь венгерский журналист-расследователь Шаболч Пани сообщил, что Россия через Будапешт могла вмешиваться и в словацкие выборы. Петер Сийярто шесть лет назад также обращался к Лаврову с просьбой способствовать победе на выборах социал-демократической партии Словакии.

"Чиновники семи стран Евросоюза подтвердили, что Петер Сийярто постоянно передает конфиденциальную информацию Сергею Лаврову и другим россиянам. Одним из них был экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который также заявил, что информация об утечке информации по результатам заседаний совета министров иностранных дел стран ЕС попала в руки Лаврова", – написал журналист.

