Венгерский журналист-расследователь Шаболч Пани сообщил, что Россия через Будапешт могла вмешиваться в словацкие выборы. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто шесть лет назад обращался к своему российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой способствовать победе на выборах социал-демократической партии Словакии.

Об этом медийщик сообщил в Facebook. В качестве подтверждения, он опубликовал стенограмму разговора между российским и венгерским политиками, которую записала служба национальной безопасности одной из стран Европейского Союза.

Москва помогла Словакии через Братиславу

Согласно информации Пани, Сийярто обратился в МИД РФ за помощью накануне выборов в Словакии, чтобы там победило правительство экс-премьер-министра Петера Пеллегрини.

"29 февраля в Словакии состоятся выборы, и для нас очень важно, чтобы коалиция там продолжила свое существование. Я понимаю, что это может звучать странно из уст венгерских консерваторов, но мы надеемся на победу социал-демократов, поскольку они являются единственной рациональной силой в действующей словацкой политике", – говорит Сийярто.

Пеллегрини, который сейчас является действующим президентом Словакии, на момент разговора возглавлял словацких социал-демократов, вместо Фицо. Пеллегрини сменил его на посту главы правительства в 2018 году на фоне массовых протестов из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

"Если победит оппозиция, это будет трагедией для центральноевропейского сотрудничества. Важно также, чтобы Словацкая национальная партия спикера парламента Андрея Данко преодолела 5% барьер. Мы надеемся, что им это удастся, но единственный шанс для продолжения коалиции – это победа ваш лиг, который бы нам сказал, когда бы нам передал правящую партию на выборах. премьер-министр принял его хотя бы на полчаса, это было бы большой помощью в победе на выборах", – продолжал Сийярто.

Поэтому он попросил российского политика организовать встречу словацкого и российского премьеров.

"Это большая просьба, но я передам ее премьер-министру", – ответил ему Лавров.

Комментарий госпожи

Медийщик дополнительно заявил, что утечка между Сийярто и Лавровым использовалась только на этих двух телефонных номерах, согласно его источникам. Однако в действующей системе управления службы национальной безопасности Венгрии не имеют права начать расследование в отношении самого Сийярто, говорит Госпожа, и добавил, что даже в ЕС знают об утечке информации в Москву заядки Будапешта.

"Чиновниками семи стран Евросоюза подтвердили, что Петер Сийярто постоянно передает конфиденциальную информацию Сергею Лаврову и другим россиянам. Одним из них был экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который также заявил, что информация об утечке информации по результатам заседаний совета министров иностранных дел стран ЕС попала в руки Лаврова", – написал журналист.

