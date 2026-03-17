'Как танцевать на 'Титанике' после столкновения с айсбергом': французский генерал-майор объяснил, почему НАТО не помогает Трампу с Ираном

Отставной французский генерал Мишель Яковлефф резко высказался относительно возможного привлечения НАТО к операции в Ормузском проливе, которую предложил президент США Дональд Трамп. Он сравнил участие в такой коалиции с покупкой рекламного билета на "Титаник" после того, как судно уже столкнулось с айсбергом.

По его словам, Франция и другие страны не должны поддерживать операции, которые находятся под угрозой провала, а вместо этого искать альтернативные решения. Об этом он сказал в эфире телеканала LCI.

Мишель Яковлефф отметил, что сейчас не время поддерживать провальные стратегии.

"Сейчас – не время покупать акционный билет на "Титаник". Капитан "Титаника", похоже, хотел продать дешевые билеты на танцевальный вечер уже после того, как судно столкнулось с айсбергом", – заявил он.

Он отметил, что тактика подкрепления неудачи является неправильной и этому его учили в Американском военном колледже.

Генерал пояснил, что следует находить альтернативные пути действий и переносить усилия в другие места, а не поддерживать операции, которые уже под угрозой. По его словам, именно этот принцип дает Франции множество причин отказаться от участия в предложенной коалиции.

Яковлефф также напомнил о своем опыте в НАТО: в 2017–2019 годах он был заместителем начальника штаба в Верховном командовании Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, отвечал за координацию стратегических программ, включая работу с Украиной. Этот опыт, по его словам, позволяет делать вывод, что поддержка провальных операций может лишь усугубить ситуацию и не дает стратегического преимущества.

Таким образом, отставной французский генерал советует Франции и союзникам избегать рисковых шагов и искать более эффективные и безопасные пути реагирования на кризис в Ормузском проливе.

Ранее Дональд Трамп заявил, что пока еще не готов объявлять победу над Ираном, несмотря на убеждение, что Соединенные Штаты нанесли серьезный удар по его военному и экономическому потенциалу. По его словам, пока преждевременно говорить о конце конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп рассматривает потенциальную возможность захвата крупнейшего иранского нефтяного терминала на прилегающем к побережью Ирана острове Харг. Такой шаг потребует высадки на остров американской армии, что могло бы спровоцировать ответные атаки Ирана по нефтяным объектам и трубопроводам в странах-союзниках США Персидского залива, в частности в Саудовской Аравии.

