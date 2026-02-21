Как РФ вербует африканцев на войну против Украины: разведка раскрыла детали

Страна-агрессор Россия активизировала работу в Африке, продолжая вербовать иностранцев к участию в войне против Украины. Кроме этого, жителей континента пытаются привлекать к работе на предприятиях оборонной промышленности.

Особенно россияне акцентируют внимание на социально уязвимых группах. Речь идет о молодежи с ограниченным доступом к образованию и работе, женщинах с низким доходом и людях, имеющих военный опыт. Вербовку часто маскируют под гражданское трудоустройство, предлагая кандидатам вакансии охранников, водителей или строителей. Об этом свидетельствуют данные Службы внешней разведки Украины.

В рамках программы "Alabuga Start" женщин в возрасте от 18 до 22 лет направляют в Россию якобы для гражданской работы. Однако фактически людей вербуют на производство военной продукции, в частности беспилотников.

Немалым инструментом влияния также стала экспансия русской православной церкви. С 2022 до 2026 года ее присутствие в Африке выросло с четырех до более 30 стран. Россияне способствуют строительству храмов, финансово поддерживают духовенство, чтобы формировать лояльность африканцев и распространять нарративы о "традиционных ценностях".

Отдельным направлением влияния остаются образовательно-культурные проекты. Стипендиальные программы, языковые курсы и краткосрочное обучение в российских университетах дополняются расширением сети центров "Русский дом" и деятельностью государственных медиа. Таким образом россияне пытаются сформировать информационную среду, которая облегчит отбор потенциальных рекрутов. Вместе с этим задействуются частные военные компании, местные посредники и механизмы военно-технического сотрудничества, создающие долгосрочную зависимость.

На такую деятельность Кремля уже реагируют отдельные правительства стран Африки. В частности Кения, ЮАР, Нигерия, Ботсвана и Лесото публично обвиняют Москву в масштабной вербовке граждан. В ближайшее время часть государств планирует усилить контроль за деятельностью агентств по трудоустройству, пересмотреть миграционные договоренности и ограничить сотрудничество с российскими образовательными и культурными структурами.

Напомним, украинская военная разведка сообщила о росте количества идентифицированных иностранных наемников, которые воевали на стороне России и погибли в Украине. Речь идет, в частности, о гражданах африканских стран, привлеченных к штурмовым подразделениям.

Также OBOZ.UA сообщал, страна-агрессор Россия продолжает вербовать жителей африканских стран для продолжения войны против Украины. В ЮАР россияне использовали игровое приложение Discord для вербовки молодежи на службу в путинскую армию.

