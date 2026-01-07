Россия вербовала наемников из ЮАР на войну против Украины с помощью игрового приложения – Bloomberg

Страна-агрессор Россия продолжает вербовать жителей африканских стран для продолжения войны против Украины. В ЮАР россияне использовали игровое приложение Discord для вербовки молодежи на службу в путинскую армию.

Видео дня

Южноафриканцы регулярно использовали Discord во время игры в Arma 3. Об этом сообщает Bloomberg.

Вербовка африканцев на войну

По словам человека, знакомого с процедурой вербовки и пожелавшего остаться анонимным, южноафриканцы регулярно использовали Discord во время игры в Arma 3. Через несколько недель после подписания военного контракта под Санкт-Петербургом медицинская справка показала, что один из них погиб в Украине.

В последние недели в Южной Африке разразился скандал, связанный с вербовкой солдат для России. Военная деятельность на стороне или оказание помощи вооруженным силам иностранного государства запрещены в стране с 1998 года.

Источники рассказали, что двое геймеров присоединились к войне против Украины в 2024 году. После обсуждений с человеком, представившимся в приложении Discord как @Dash, южноафриканцы встретились в Кейптауне, а затем посетили российское консульство, согласно электронным письмам и информации от человека, знакомого с произошедшим. Примечательно, что сам Discord заблокирован в России с октября 2024 года.

Двое граждан ЮАР отправились в Россию через Объединенные Арабские Эмираты 29 июля. После прибытия в Россию они встретились с @Dash и в начале сентября подписали военные контракты.

Администрация президента Южной Африки и Министерство международных отношений и сотрудничества не ответили на вопросы о вербовке и потенциальном участии российского консульства. Российское посольство и российское консульство в Кейптауне также не ответили на запросы о комментариях, отправленные по электронной почте. Пресс-служба Discord также не ответила на запросы журналистов о комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, Москва обманным путем заманила на войну с Украиной более 18 тысяч иностранцев, которые воевали или воюют на стороне российских войск. Реальная цифра обманутых граждан значительно больше, и это уже разозлило некоторые страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!