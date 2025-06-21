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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист

Блог | Как Путин использует иранский кризис для продвижения собственных интересов

Как Путин использует иранский кризис для продвижения собственных интересов

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном дедалі більше стає центром глобальної уваги. Це протистояння не просто загрожує стабільності на Близькому Сході — воно вже зараз впливає на розподіл політичної енергії й ресурсів, відволікаючи світових лідерів від інших ключових тем, зокрема війни в Україні.

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Можлива ескалація конфлікту, особливо у формі ракетних ударів між Тегераном та Єрусалимом, може мати непередбачувані наслідки. Один із головних ризиків — дестабілізація Кавказу. Цей регіон, що перебуває між Іраном, Росією, Туреччиною та Європою, є не просто географічним мостом — він нервова система для політичної рівноваги від Чорного до Каспійського морів. Порушення балансу там може спричинити ефект доміно в усьому регіоні, а згодом і у світі.

Крім того, потенційне падіння іранського режиму не обов’язково означатиме перемогу свободи. Існує серйозний ризик, що воно призведе до хаосу, міжетнічних конфліктів і хвиль біженців, що рушать до Кавказу, Туреччини, Європи — й навіть до України або Росії. У Європі така хвиля може викликати нову міграційну кризу, подібну до сирійської. І, як наслідок, посилення крайніх політичних сил — як правих, так і лівих — які традиційно орієнтуються на Москву.

Тривалість існування режиму в Ірані залежить насамперед від ефективності силового апарату — передусім Корпусу вартових Ісламської революції. Ця структура багато в чому схожа на КДБ або СС у своїх механізмах контролю над суспільством. Якщо апарат виявиться слабким — режим може впасти. Якщо ж буде достатньо ефективним — він витримає навіть найсильніші удари.

Україна — хоч і не є стороною конфлікту — все одно не залишиться осторонь. У разі краху іранського режиму Росія втратить одного з головних союзників. Але водночас хаос у регіоні може ускладнити ситуацію для України — і геополітично, і міграційно. Альтернативний сценарій, у якому режим аятол збережеться, але втратить агресивність і ядерні амбіції, міг би знизити ризики як для Ізраїлю, так і для України.

Позиція США — особливо у світлі повернення Дональда Трампа до влади — відіграє вирішальну роль. Трамп не прагне втягнути Сполучені Штати у відкриту війну з Іраном. Натомість його адміністрація може спробувати вести окремі переговори з Тегераном — навіть якщо вони не враховуватимуть інтереси Ізраїлю. При цьому Трамп, як і раніше, ігнорує будь-які миротворчі ініціативи Путіна, вважаючи, що лише США мають право вирішувати глобальні конфлікти.

Путін тим часом використовує іранську кризу для просування власних інтересів. Зокрема — щоб послабити підтримку України в Європі, погрожуючи новою хвилею мігрантів. Його заклики до переговорів з Україною — це не більше ніж спроба легітимізувати капітуляцію Києва. У вимогах Кремля — демілітаризація України та визнання окупованих територій — немає й сліду від реального прагнення до миру.

Ще один тривожний сигнал — ставлення Трампа до G7. Він не сприймає цю структуру як союз демократій, а лише як економічний клуб, у якому, за його логікою, повинні бути Путін і Сі Цзіньпін. Його відмова брати участь у самітах G7 і НАТО свідчить про небажання співпрацювати з традиційними союзниками — а це вже має прямий вплив на підтримку України.

Погрози Ірану щодо США та Ізраїлю варто сприймати з певною часткою скепсису. Ймовірно, це спроба Тегерана залякати Вашингтон і уникнути прямого втручання. Але навіть якщо ці погрози не перетворяться на катастрофу, вони залишають ситуацію напруженою й непередбачуваною.

У найближчі тижні варто очікувати активізації дипломатії. Трамп спробує уникнути відкритого конфлікту, а Іран — затягуватиме ситуацію, обстрілюючи ізраїльські цілі задля зміцнення своїх переговорних позицій. Ізраїль тим часом намагатиметься втягнути США у конфлікт, щоб остаточно зупинити ядерну програму Тегерана.

Глобальна ситуація — надзвичайно складна й тісно пов’язана. Те, що відбувається в Україні, у Ірані, у Вашингтоні, Кремлі чи Пекіні — частини однієї геополітичної шахівниці. І рішення, які ухвалюються зараз, визначать не лише долю окремих країн. Вони визначать майбутнє світу.

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