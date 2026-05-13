София Ротару разжилась элитным авто с 'блатными' номерами во время большой войны: что еще есть в собственности народной артистки

Пока певица София Ротару ведет непубличный образ жизни и почти не появляется на сцене во время большой войны, в собственности народной артистки Украины появился новый элитный автомобиль. Речь идет о LAND ROVER RANGE ROVER 2023 года выпуска с "блатным" номером с самым дорогим сочетанием цифр "0001".

По информации OBOZ.UA из собственных источников и государственных реестров, автомобиль был зарегистрирован в декабре 2023 года. Согласно данным, которые удалось узнать, вероятно, авто приобрели новым в салоне.

В частности, известно, что номер с комбинацией "0001", по данным ГСЦ МВД, стоит 96 тысяч гривен. А на популярных площадках по продаже авто подержанные RANGE ROVER 2023 года сейчас продают примерно за 160–230 тысяч долларов в зависимости от комплектации и пробега.

Судя по регистрационным данным, машину впервые зарегистрировали 9 декабря 2023 года как новое транспортное средство, приобретенное в торговой организации и ввезенное из-за рубежа.

Это не единственный автомобиль в собственности артистки. Также Софии Ротару принадлежит LAND ROVER RANGE ROVER 2007 года выпуска, который она приобрела в 2016 году. На вторичном рынке такие автомобили сейчас стоят примерно 10–12 тысяч долларов.

Кроме того, в собственности певицы есть несколько объектов недвижимости. В частности, дом с земельным участком площадью 1412,5 квадратного метра в Козине под Киевом (где она сейчас проживает), приобретенный еще в 2005 году, а также квартира в центре Киева площадью 164,3 квадратного метра, которую артистка купила в 2011 году.

Ранее сестра певицы Аурика Ротару рассказывала, что после начала полномасштабной войны София Ротару живет в своем доме возле Конча-Заспы (речь о Козине) и ведет уединенный образ жизни. По ее словам, артистка занимается садом и огородом, проводит время с семьей и пока не планирует возвращаться на сцену.

"Она в Киеве, в Конча-Заспе, в своем доме, занимается тем же, чем и я: сад, огород", – говорила Аурика Ротару.

Сама София Ротару с начала большой войны не дает интервью и редко выходит на связь с публикой. В соцсетях она в основном реагирует на российские обстрелы украинских городов или публикует короткие поздравления. В то же время ее сестра и телеведущий Алексей Суханов ранее уверяли, что артистка находится в Украине и помогает военным через благотворительный фонд.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Аурика Ротару подтверждала, что ее сестра находится в Украине и не выезжала за границу, опровергнув распространенные ранее слухи о якобы переезде в Италию. По ее словам, певица переживает за ситуацию в стране и помогает украинским военным через благотворительный фонд.

