Израильские военные взорвали километровый тоннель ХАМАС в Газе и нашли ракетные установки на кладбище. Фото

ЦАХАЛ нашел и взорвал километровый тоннель ХАМАС в секторе Газа. По словам военных, подземное сооружение было разрушено боевыми саперами во время недавних операций в районе Дарадж и Туффа.

Об этом сообщила израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel. Издание также обнародовало кадры подрыва подземного укрытия.

Туннель ХАМАС обнаружили военные 401-й бронетанковой бригады и элитного инженерного подразделения Яхалом.

Армия обороны Израиля также утверждает, что военные нашли ракетные установки ХАМАС на кладбище в этом районе.

"Мы видели, как ХАМАС грабит и обстреливает мирных жителей, которые ищут помощи", – говорит командующий ЦАХАЛа в Газе.

Он рассказал, что ХАМАС грабит гуманитарную помощь и открывает огонь по гражданским лицам, которые пытаются получить к ней доступ. Командующий добавил, что "враг прячется среди гражданского населения", прикрываясь им.

Несмотря на непрерывные операции Израиля в Газе, ХАМАС сумел спрятать запасы почти 700 миллионов долларов наличными в подземных туннелях, тайно выплачивая зарплаты по 30 000 долларов своим боевикам.

По информации Hindustan Times, новые данные показывают, что боевики ХАМАС продолжают получать наличные через зашифрованные передачи, тогда как обычные жители Газы сталкиваются с голодом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Газе 5 августа перевернулись несколько грузовиков с гуманитарной помощью, в результате чего погибли 20 человек, десятки получили ранения. Причиной инцидента стало то, что толпы местных жителей бросались на грузовики и залезали на них, из-за чего водители теряли управление автомобилями на разбитых дорогах.

