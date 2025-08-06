В Газе перевернулись грузовики с гумпомощью: 20 погибших и десятки раненых

В Газе поздно вечером 5 августа перевернулись несколько грузовиков с гуманитарной помощью. В результате этого погибли двадцать человек, десятки получили ранения

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Об этом сообщает издание ВВС со ссылкой на заявление контролируемого ХАМАС агентства гражданской обороны Газы. Травмированы также десять водителей.

Что известно

Четыре грузовика с гуманитарной помощью перевернулись около 22 часов по местному времени во вторник. Произошло это к юго-востоку от города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

Как сообщали местные журналисты, причиной стало то, что толпы местных жителей бросались на грузовики и залезали на них, из-за чего водители теряли управление автомобилями на разбитых дорогах.

По словам Махмуда Басала, представителя агентства гражданской обороны Газы, управляемого ХАМАС, в результате инцидента 20 человек погибли и более 30 получили ранения в результате переворачивания грузовиков. Сообщается также, что среди пострадавших – десять водителей.

Басал добавил, что район находился под контролем израильских военных, а дороги были разбиты и опасны.

Всего, как сообщил представитель ассоциации частных транспортников в Газе Джехад Ислейм, во вторник в Газу въехало 26 коммерческих грузовиков. Двадцать из них безопасно прошли через территорию, а шесть, в том числе и те четыре, что перевернулись, были разграблены.

В Армии обороны Израиля заявили, что изучают эти сообщения.

Издание добавило, что во вторник Израиль объявил, что начнет разрешать ввоз продуктов питания в Газу через частный сектор, "чтобы увеличить объем помощи, поступающей в сектор Газа, одновременно уменьшая зависимость от сбора помощи Организацией Объединенных Наций и международными организациями".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что некоторые СМИ распространили информацию, что Нетаньяху якобы заявил о планах "полностью оккупировать" сектор Газа. Об этом, мол, шла речь на закрытых совещаниях с министрами, на этом глава израильского правительства якобы настаивает несмотря на возражения со стороны ЦАХАЛ.

По данным СМИ, Нетаньяху убежден, что операции могут продолжаться даже в районах, где удерживаются заложники, а если начальник штаба Армии обороны Израиля выступит против, "он должен уйти в отставку".

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