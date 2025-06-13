Нетаньяху бросил вызов Трампу атакой на ядерные объекты Ирана – Bloomberg

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по-видимому, бросил вызов американскому лидеру Дональду Трампу своим решением продолжить атаку на ядерную программу Ирана, чего опасались официальные лица США и стран-союзников. К тому же он пошел еще дальше, нацелившись на объекты баллистических ракет страны, ее ученых-атомщиков и военных лидеров.

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Об этом сообщает издание Bloomberg. Аналитики отметили, что республиканец неоднократно призывал Тель-Авив не наносить удары по иранским ядерным объектам, но это не сработало.

"Удары произошли всего через несколько часов после того, как Трамп дал понять журналистам, что атака не неизбежна, и США все еще верят в перспективы дипломатического решения, которое Нетаньяху долгое время считал невозможным", – говорится в публикации.

Считается, что решение израильского премьера усилит напряженность в регионе и означает, что ответ Ирана почти неизбежен. По мнению аналитиков, это усугубляет внешнеполитические кризисы, с которыми Трампу "пришлось бороться после возвращения в Белый дом", и ставит большие вопросы о способности республиканца влиять на такого союзника, как Нетаньяху, не говоря уже о лидерах таких враждебных стран, как Россия или Китай.

Вскоре после атаки госсекретарь Марко Рубио выступил с заявлением, в котором говорилось, что США не участвовали в операции Израиля, и одновременно предупредил Иран не предпринимать ответных действий против американских интересов или персонала. Сам Трамп не был удивлен атакой и сказал, что знал о планах до того, как они были реализованы, поскольку "он и Нетаньяху несколько раз говорили в последние дни".

Отмечается, что президент США поклялся положить конец тому, что он назвал "провалившимися военными авантюрами" на Ближнем Востоке, и его главные советники, включая вице-президента Дж. Д. Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, заявили, что эпоха войн США в регионе закончилась.

В последние недели Трамп возобновил переговоры с Тегераном о сокращении программы обогащения урана Исламской Республикой. И США, и Израиль заявили, что тот должен ее прекратить, но Иран настаивал на своем праве.

"Однако атака Нетаньяху также повышает вероятность того, что, как бы США ни дистанцировались от ударов Израиля, Трамп может оказаться втянутым в эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Иран поклялся нанести "жестокий удар" в ответ как Израилю, так и США", – напомнили в статье.

Глава сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш заявил, что военнослужащие США "несомненно, ответят на призыв, если Иран просчитается и ответит нападением на американские интересы". Он призвал Тегеран быстро заключить ядерное соглашение с США.

Директор по обороне и внешней политике Института Катона Джастин Логан оценил, что "война Нетаньяху опередила заявление президента Трампа" о том, что США привержены дипломатическому урегулированию. По его мнению, Нетаньяху решил поставить Трампа перед свершившимся фактом и "бросить ему вызов, чтобы он выступил против него".

"У Трампа мало возможностей для дальнейшей нестабильности в мире. Тарифная война администрации как против врагов, так и против союзников вызвала волну неопределенности, которая рискует склонить США и мировую экономику к рецессии. Цены на нефть резко выросли на азиатских торгах после удара, что усилило риск такого всплеска инфляции, в подстегивании которого Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена", – указали аналитики.

При этом они подчеркнули, что США были ярыми сторонниками Израиля с момента его создания в 1948 году и оказывали ему важную военную поддержку, начиная с войны Судного дня 1973 года и заканчивая кампанией по защите от ракетных и беспилотных атак Ирана в прошлом году. И даже на фоне широко распространенной критики операции в Секторе Газы против ХАМАС, Вашингтон не прекратил оказывать Тель-Авиву военную и финансовую поддержку.

"Израиль способен осуществить атаку в одиночку. Тем не менее, было бы удивительно, если бы США не оказали хотя бы молчаливую поддержку. Я сомневаюсь, что Израиль сделал бы это без подмигивания и кивка со стороны администрации Трампа", – оценил ситуация Мэтт Крнниг, старший директор Центра стратегии и безопасности Скоукрофта в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Как сообщал OBOZ.UA, после атаки Израиля на Иран президент США Дональд Трамп созвал заседание чиновников. Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал сообщения об израильских ударах "вызывающими обеспокоенность" и призвал страны к сдержанности. А в РФ высказались, что действия Тель-Авива "не могут быть оправданы ни с одной стороны".

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