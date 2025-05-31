ЦАХАЛ ликвидировал на юге Ливана командующего ракетными силами 'Хезболлы': все подробности

В субботу, 31 мая, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного боевика "Хезболлы" – Мохаммеда Али Джамуля. Он возглавлял ракетно-артиллерийские силы группировки в округе Шакиф на юге Ливана.

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Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. По данным израильских военных, удар был нанесен в районе деревни Дейр-эз-Захрани, примерно в 40 километрах от границы с Израилем.

"Армия обороны Израиля: Армия обороны Израиля нанесла удар по террористу Мохаммеду Али Джамулу, командиру ракетного комплекса "Хезболлы" в районе Дейр-эз-Захрани на юге Ливана, и ликвидировала его", – говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛа, Джамуль был непосредственно причастен к многочисленным обстрелам израильских территорий, а также к восстановлению боевой инфраструктуры "Хезболлы" в регионе.

Израильская армия подчеркнула, что его деятельность представляла прямую угрозу безопасности Израиля и нарушала имеющиеся договоренности между Израилем и Ливаном. В ЦАХАЛ подчеркнули, что будут продолжать действовать против любых террористических элементов, которые угрожают гражданам страны.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил, что в результате авиаударов ЦАХАЛ в секторе Газа был ликвидирован Мохаммед Синвар, один из главарей ХАМАС. Он возглавил группировку после того, как 16 октября 2024 года был убит его брат Яхья Синвар.

Как сообщал OBOZ.UA, Нетаньяху заявил, что одной из главных задач ЦАХАЛа в секторе Газа является возвращение всех заложников. По его словам, Израиль не собирается отступить от этого и если не выполнит эту задачу сегодня, то выполнит ее завтра, если нет, то послезавтра.

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