Трамп созывает заседание чиновников, в ООН призывают к 'сдержанности': как в мире отреагировали на атаку Израиля на Иран

В ночь на 13 июня Израиль нанес масштабные удары по Ирану в рамках операции под названием "Нация львов". По заявлению военных ЦАХАЛ, были атакованы многочисленные объекты по всей территории страны, которые связаны с ее ядерной программой и военной инфраструктурой.

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На бомбардировки уже отреагировали Соединенные Штаты Америки, Организация Объединенных Наций и страна-агрессор Россия. OBOZ.UA рассказывает об этом подробнее.

Реакция Соединенных Штатов

По информации CNN, американский лидер Дональд Трамп созывает заседание должностных лиц из-за атаки Израиля на Иран.

Ожидается, что запланированная встреча высокого уровня будет посвящена обсуждению реакции США на обострение ситуации в Иране, сообщили два информированных источника. Решение президента США созвать совещание было принято еще до авиаударов, на фоне растущего беспокойства Вашингтона относительно развития событий в регионе.

"Сегодня вечером Израиль действовал самостоятельно в отношении Ирана. США не участвуют в этих ударах, а защита американских военных в регионе остается для нас главным приоритетом", – говорится в заявлении Белого дома.

Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что Израиль сообщил Вашингтону о своих действиях, считая их необходимыми для самозащиты. По его словам, президент Трамп и администрация приняли все необходимые меры для защиты американских сил и находятся в постоянном контакте с партнерами в регионе.

Реакция некоторых американских законодателей на удары Израиля по Ирану.

"Сенат Соединенных Штатов готов сотрудничать с президентом Трампом и нашими союзниками в Израиле для восстановления мира в регионе. Иран должен серьезно учесть последствия, прежде чем рассматривать любые действия против американцев в регионе", – подчеркнул лидер большинства в Сенате Джон Тун.

"Израиль имеет право защищать себя!" – отметил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Мы, безусловно, считаем, что Ирану никогда нельзя позволить получить ядерное оружие. Они являются врагом не только Израиля, но и Соединенных Штатов и свободного мира", – заявил лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Реакция ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с ударами Израиля по ядерным объектам в Иране, особенно учитывая то, что параллельно продолжаются переговоры между Ираном и США относительно будущего иранской ядерной программы. В своем заявлении Гутерриш напомнил, что все государства-члены ООН должны соблюдать положения Устава Организации Объединенных Наций и руководствоваться нормами международного права.

"Генеральный секретарь призывает обе стороны проявить максимальную сдержанность и любой ценой избежать дальнейшей эскалации конфликта – ситуации, которую регион вряд ли сможет выдержать", – отмечается в заявлении.

Реакция России

По информации российских СМИ, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что действия Израиля не могут быть оправданы ни с одной стороны. По его словам, прошедшая ночь была тяжелой для мира в прямом и переносном смысле.

Напомним, в ночь на 13 июня израильские военные самолеты нанесли масштабные удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде городов прогремели взрывы. Из-за угрозы возможных ракетных и беспилотных атак в ответ в Израиле было объявлено чрезвычайное положение, а по всей стране прозвучали сирены воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль во время удара по Ирану ликвидировал главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Хосейна Салами, который возглавлял секретное агентство с 2019 года.

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