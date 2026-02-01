Израиль запретил деятельность организации 'Врачи без границ': в чем причина

Израиль прекращает гуманитарную деятельность международной медицинской организации "Врачи без границ" (MSF) в Секторе Газа. Этому предшествовал отказ благотворительной организации передать списки своих палестинских работников, как того требуют действующие процедуры.

Видео дня

Как сообщает The Times of Israel, в декабре Израиль заявил, что с 1 марта запретит деятельность 37 гуманитарных организаций в Газе (среди которых и MSF), потому что те не предоставили подробной информации о палестинском персонале. Израильская сторона подчеркивала, что это требование распространяется на все организации, которые работают в анклаве.

В воскресенье Министерство по делам диаспоры Израиля сообщило, что MSF не сможет продолжать работу из-за существенных и длительных нарушений правил регистрации. По данным ведомства, эти процедуры должны предотвращать использование гуманитарной деятельности в интересах терроризма.

В заявлении министерства говорится, что организация не подала списки местных сотрудников, несмотря на то, что такое требование является стандартным, а информация не передается третьим сторонам. MSF ранее обещали предоставить эти данные, и Израиль ожидал получить их в прошлый вторник.

Впрочем, по информации министерства, организация отказалась выполнять требования и сообщила, что прекратит работу в Газе до конца февраля. Министр по делам диаспоры Амихай Чикли заявил, что MSF изменила свою позицию после публичных обещаний соблюдать процедуры.

Напомним, Израиль планирует возобновление военных операций в Газе, соответствующие планы уже разработаны Армией обороны Израиля. Интенсивные боевые действия в анклаве могут начаться уже в марте.

Также OBOZ.UA сообщал, специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу, 24 января, приехали в Израиль для встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Их переговоры главным образом касаются ситуации в секторе Газа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!