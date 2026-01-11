Израиль планирует новое наступление в Газе – СМИ

Израиль планирует возобновление военных операций в Газе, соответствующие планы уже разработаны Армией обороны Израиля. Интенсивные боевые действия в анклаве могут начаться уже в марте.

Об этом сообщает The Times of Israel. В то же время, отмечает издание, для продолжения операции Израилю понадобится поддержка США.

Что известно

По данным The Times of Israel, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработала планы по восстановлению интенсивных военных операций в Газе, начало их реализации запланировано на март этого года.

План ЦАХАЛ включает наступление на город Газа с целью смещения "желтой линии" прекращения огня на запад к побережью анклава, что еще больше расширит контроль Армии обороны Израиля над сектором Газы. О планах Израиля изданию сообщили израильский чиновник и арабский дипломат.

Впрочем, по словам арабского дипломата, для продолжения операции Иерусалиму нужна поддержка США. В то же время Вашингтон до сих пор пытается продвинуть достигнутые в октябре 2025 года договоренности от хрупкого прекращения огня до следующего этапа, включающего разоружение ХАМАС.

"Хотя премьер-министр Беньямин Нетаньяху во время встречи с Трампом в прошлом месяце согласился сотрудничать в усилиях по продвижению прекращения огня, он не верит, что удастся разоружить ХАМАС, и соответственно поручил Армии обороны Израиля подготовить план действий на случай чрезвычайных ситуаций", – пишет издание со ссылкой на арабского дипломата.

Известно, что еще в первый день перемирия, 10 октября 2025 года, израильские войска отступили к так называемой "желтой линии", оставив под своим контролем около 53% контролируемой ранее Израилем полосы. И израильский чиновник, и арабский дипломат, с которыми пообщались журналисты, подтвердили: по замыслу операции в Газе, стартующей в марте, этот процент будет сохранен.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ никогда не уйдет из сектора Газа – вопреки мирному плану президента США Дональда Трампа. По словам Исраэля Каца, его государство полностью не выведет войска из соображений безопасности. Зато в палестинском анклаве будет создано гражданско-военное подразделение "Нахаль".

